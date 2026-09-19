oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Wand beschädigt

Festnahme: Deutsche hängten Bilder neben Mona Lisa auf

Fünf Personen betrachten die Mona Lisa im Louvre, der Raum ist fast leer.
© Getty Images
Weil sie zum Spaß Bilder im Saal der Mona Lisa im Pariser Louvre-Museum aufgehängt hatten, sind zwei Deutsche festgenommen worden.
OE24 auf Google bevorzugen

Nach Polizeiangaben befestigten die beiden Männer am Samstagnachmittag in dem Saal, in dem das berühmte Gemälde von Leonardo da Vinci hängt, mit Klebeband zwei Bilder an der Wand. Eines zeigte einen der Männer in einer Rüstung, das zweite zeigte Porträts der beiden sowie einer Frau.

Auch interessant

Schweiz stimmt über neue Atomkraftwerke ab

Wladimir Putin: Buch deckt  Vermögen, Privatleben und Machtzirkel auf

Houthi-Miliz reklamiert Angriffe in Saudi-Arabien

Wachleute des Museums hielten die beiden Deutschen fest und alarmierten die Polizei. Bei einer Vernehmung sagten die Männer laut Polizei aus, bei der Aktion habe es sich um einen Scherz gehandelt. Museumswärter nahmen die beiden Bilder wieder ab und entdeckten dabei leichte Beschädigungen an der Wand. Die Mona Lisa blieb unversehrt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

US-Lebensmittelriese Kraft Foods verdient trotz Umsatzanstieg weniger

Festnahme: Deutsche hängten Bilder neben Mona Lisa auf

Houthi-Miliz reklamiert Angriffe in Saudi-Arabien

Anna Fenninger bei WM-Lauf out

Fico warnt: Westen streben NATO-Russland-Konflikt an

Wie Kate Upton für das Cover-Shooting trainierte

Wladimir Putin: Buch deckt  Vermögen, Privatleben und Machtzirkel auf

Schweiz stimmt über neue Atomkraftwerke ab

Sondersitzung zum Impfchaos

Frischkäse