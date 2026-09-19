Wand beschädigt
Festnahme: Deutsche hängten Bilder neben Mona Lisa auf
Nach Polizeiangaben befestigten die beiden Männer am Samstagnachmittag in dem Saal, in dem das berühmte Gemälde von Leonardo da Vinci hängt, mit Klebeband zwei Bilder an der Wand. Eines zeigte einen der Männer in einer Rüstung, das zweite zeigte Porträts der beiden sowie einer Frau.
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Wachleute des Museums hielten die beiden Deutschen fest und alarmierten die Polizei. Bei einer Vernehmung sagten die Männer laut Polizei aus, bei der Aktion habe es sich um einen Scherz gehandelt. Museumswärter nahmen die beiden Bilder wieder ab und entdeckten dabei leichte Beschädigungen an der Wand. Die Mona Lisa blieb unversehrt.
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