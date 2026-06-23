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Hitzewelle

Glut-Hitze: Experten erwarten bis zu 40 Grad

Frau schützt sich mit der Hand vor greller Sonne in heißer Landschaft.
© Getty
Eine massive Hitzewelle hält Österreich noch immer in Atem und könnte nun für noch nie dagewesene Temperaturen sorgen. Experten halten sogar historische Juni-Rekorde für möglich.
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Die Hitzewelle hält weiter an und auch in den kommenden Tagen wird es außergewöhnlich hohe Temperaturen geben. Wie der private Wetterdienst "uwz" über den Kurznachrichtendienst X mitteilt, dürften die bisherigen Bestmarken in den Bundesländern in wenigen Tagen komplett neu geschrieben werden. Falls die aktuellen Prognosen halten, purzeln ab Freitag nämlich die Rekorde. Der Wetterdienst hält dabei selbst erstmals 40 Grad im Juni für möglich. Der bisherige Hitze-Rekord in Österreich liegt bei 38,6 Grad und wurde in Waidhofen an der Ybbs gemessen.

Sonne und lokale Wärmegewitter dominieren

Laut der Prognose von GeoSphere Austria setzt sich das hochsommerliche Hochdruckwetter weiter fort. Heute scheint verbreitet die Sonne, allerdings entstehen vorwiegend über den Bergen, im Waldviertel und im Mühlviertel mächtige Quellwolken sowie nachfolgend lokale Wärmegewitter.

Karte von Österreich mit gelb und orange markierten Regionen, die Hitzewarnungen anzeigen. Orange Warnstufe bedeutet: "Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen."
Karte von Österreich mit gelb und orange markierten Regionen, die Hitzewarnungen anzeigen. Orange Warnstufe bedeutet: "Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen." © GeoShpere Austria

Am Abend können einzelne Gewitterzellen im Süden dann auch über die Beckenlagen ziehen, bevor sich das Wetter in der Nacht allmählich beruhigt. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 28 bis 34 Grad. Am Mittwoch setzt sich das heiße Wetter fort und das Thermometer klettert bei viel Sonne auf 29 bis 35 Grad.

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Sonnenschein bringt extreme Temperaturen mit

Ab Donnerstag sorgt ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet für weiterhin hochsommerliche Verhältnisse, wobei die Sonne meist von früh bis spät scheint und es im Flachland oft sogar wolkenlos bleibt. Im Bergland tauchen am Nachmittag Quellwolken auf, Regenschauer oder einzelne Gewitter sind im Süden und Westen zu erwarten. Die Werte steigen auf 31 bis 36 Grad. Am Freitag setzt sich das Wetter mit ungestörtem Sonnenschein und bis zu 37 Grad fort, Regenschauer und Gewitter sind dann am wahrscheinlichsten im Südwesten.

Höhepunkt der Hitzewelle am Wochenende

Am Samstag geht das Hochdruckwetter in die nächste Runde. Im ganzen Land ist mit viel Sonnenschein und Hitze zu rechnen, in der Osthälfte bleibt der Himmel oft wolkenlos. In der Westhälfte entstehen ab der Mittagszeit Quellwolken, in Tirol und Vorarlberg ist mit gewittrigen Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen 33 bis 38 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

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