Derzeit 59 Intensivpatienten in steirischen Spitälern

Mit 5.673 Personen bisher höchste Zahl an Impfwilligen bei freiem Impftag in Steiermark.

In der Steiermark ist die Situation auf den Intensivstationen offenbar nicht so angespannt wie in anderen Bundesländern. Mit Stand Mittwoch befanden sich 59 Corona-Kranke auf den Intensivstationen der Spitäler der steiermärkischen Krankenanstalten (KAGes), wie ein Sprecher der APA sagte. Die Impfzahlen in der Steiermark sind beim Immunisieren ohne Anmeldung - den sogenannten freien Impftagen, die ausgeweitet wurden - auf Höchststände geschnellt.

In der Intensivbehandlung seien die Stationen auch deshalb ausgelastet, weil Coronapatienten vier bis fünf Mal so lange behandelt werden müssten als andere Intensivpatienten. In der Steiermark habe man 300 bis 400 Intensivbetten, die auch nach Bedarf hochgefahren würden. Grundsätzlich seien ja Intensivstationen - unabhängig von der Pandemie immer zu rund 90 Prozent belegt, sagte der KAGes-Sprecher, rund zehn Prozent würden für Notfälle bereitgehalten. Es sei in der Pandemie nun so, dass man für Corona-Patienten die Betten für geplante anderweitige Intensivbehandlung brauchen würde. Deshalb würden in der KAGes ja - wie vor einer Woche bekanntgegeben - wieder Operationen und Eingriffe verschoben.

Die Belegung mit Corona-Intensivpatienten sei in den einzelnen Regionen unterschiedlich hoch, Zahlen für einzelne Spitäler wollte man nicht nennen. Wenn Kapazitäten nicht ausreichten, würden Patienten in andere Krankenhäuser gebracht, hier gebe es an den Häusern eigene Covid-Koordinatoren. Aus anderen Bundesländer seien bisher kaum Patienten in steirischen LKH gebracht worden.

Die verschärften Maßnahmen haben in der Steiermark den bisher größten Andrang bei den freien Impftagen seit deren Einführung ausgelöst, wie die Landeskommunikation mitteilte: Am Dienstag ließen sich an den steirischen 16 Impfstraßen und in den beiden Impfbussen 5.673 Personen einen Stich verabreichen. Die Impfzeiten waren bereits ausgedehnt worden, um dem Mehrbedarf Rechnung zu tragen. Von 10.00 bis 20.00 Uhr wurde an den 16 Impfstraßen des Landes geimpft, 5.437 Personen nutzten dort die Gelegenheit, in den Impfbussen wurden zudem 236 Personen geimpft. Bei den freien Impftagen werden nur Erst- und Zweitstiche, aber keine Drittimpfungen verabreicht. Die nächsten freien Impfaktionen ohne Voranmeldung gibt es am Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr und am Freitag von 10.00 bis 20.00 Uhr.