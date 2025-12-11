US-Superstar James Storm: Keine Koffer, aber Titel-Ansage

Das Wien-Abenteuer von Wrestling-Superstar James Storm startete mit einer Flug-Panne holprig, doch der US-Amerikaner lässt sich davon nicht unterkriegen.

Von New York ging es für den "Cowboy" über Paris nach Wien-Schwechat. Nur leider blieben alle drei Koffer in Frankreich hängen. Über Amsterdam sollte das Gepäck zumindest am Donnerstag in Wien ankommen.

Prater-Catchen-Boss Marcus Vetter griff als Retter sofort ein und ging mit Storm eine Runde zum Shopping.

Bei der Pressekonferenz in der Luftburg im Prater konnte Storm schon wieder lachen und versprach den Fans Top-Action beim Zelt in der Lilliput-Bahn.

Titel-Ansage

"Ich habe zwar keine Koffer bekommen, aber ich fahre fix mit Gold nach Hause", versprach der Cowboy.

Dafür muss er sich aber gehörig ins Zeug legen: Am Freitag kann er sich in einem Triple Threat gegen Iestyn Rees und George Khoukaz eine Chance auf den Intercontinental-Titel von Fabio Ferrari (am Samstag) erkämpfen.

Beide Tage vom Prater Catchen sind wie jedes Jahr ausverkauft, für das Meet & Greet mit James Storm im Restaurant Neuzeit im Prater (ab 17 Uhr) am Donnerstag gibt es noch Restplätze auf pratercatchen.at.