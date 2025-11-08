Prater Catchen: Hier kann man US-Superstar James Storm persönlich treffen

Das Prater-Weihnachtscatchen kommt immer näher - und ist fast ausverkauft. US-Superstar James Storm ist heiß auf einen Titel - doch dem ehemaligen TNA-Champion wird zumindest im Ring kein roter Teppich ausgerollt.

Am 12. und 13. Dezember kracht es so richtig im Wiener Prater! Die Wrestling-Gladiatoren steigen zur nächsten großen Schlacht ins Zelt bei der Liliputbahn.

Eine der Hauptattraktionen ist US-Superstar James Storm. Der "Cowboy" fliegt aus Amerika nach Wien ein und will unbedingt einen Titel gewinnen. Prater-Catchen-Boss Marcus Vetter verrät bei oe24 exklusiv die Pläne für den ehemaligen TNA-Weltmeister.

"Um den World-Titel kann er leider nicht antreten, da kämpfen schon Michael Kovac und der Bambikiller. Aber er könnte eine Chance auf den Intercontinental-Titel bekommen", so der Organisator.

Harter Weg zum Gürtel

Doch der Prater-Masterplan hat es in sich: Storm muss sich am Freitag gegen die internationale Top-Konkurrenz durchsetzen. In einem Triple-Threat-Match trifft er auf Georges Khoukaz und Iestyn Rees. Der Gewinner bekommt am Samstag ein Titelmatch gegen Fabio Ferrari.

Meet & Greet

Top-Angebot für wahre Fans: James Storm ist schon am Donnerstag (11. Dezember) in Wien zu bewundern, beim exklusiven Meet & Greet Event im Restaurant Neuzeit im Prater. Die Tickets sind streng limitiert, auch für das Catchen selbst gibt es auf pratercatchen.at nur mehr Restkarten.