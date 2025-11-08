Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Prater Catchen: Hier kann man US-Superstar James Storm persönlich treffen

Meet & Greet

Prater Catchen: Hier kann man US-Superstar James Storm persönlich treffen

08.11.25, 10:51
Teilen

Das Prater-Weihnachtscatchen kommt immer näher - und ist fast ausverkauft. US-Superstar James Storm ist heiß auf einen Titel - doch dem ehemaligen TNA-Champion wird zumindest im Ring kein roter Teppich ausgerollt. 

Am 12. und 13. Dezember kracht es so richtig im Wiener Prater! Die Wrestling-Gladiatoren steigen zur nächsten großen Schlacht ins Zelt bei der Liliputbahn.

Eine der Hauptattraktionen ist US-Superstar James Storm. Der "Cowboy" fliegt aus Amerika nach Wien ein und will unbedingt einen Titel gewinnen. Prater-Catchen-Boss Marcus Vetter verrät bei oe24 exklusiv die Pläne für den ehemaligen TNA-Weltmeister.

"Um den World-Titel kann er leider nicht antreten, da kämpfen schon Michael Kovac und der Bambikiller. Aber er könnte eine Chance auf den Intercontinental-Titel bekommen", so der Organisator.

Harter Weg zum Gürtel

Doch der Prater-Masterplan hat es in sich: Storm muss sich am Freitag gegen die internationale Top-Konkurrenz durchsetzen. In einem Triple-Threat-Match trifft er auf Georges Khoukaz und Iestyn Rees. Der Gewinner bekommt am Samstag ein Titelmatch gegen Fabio Ferrari.

Meet & Greet

Top-Angebot für wahre Fans: James Storm ist schon am Donnerstag (11. Dezember) in Wien zu bewundern, beim exklusiven Meet & Greet Event im Restaurant Neuzeit im Prater. Die Tickets sind streng limitiert, auch für das Catchen selbst gibt es auf pratercatchen.at nur mehr Restkarten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden