Prater Weihnachtscatchen: US-Star James Storm heiß auf Gold, Bambikiller will seinen Titel zurück

Ho ho ho! Im Wiener Prater krachen wieder die Bretter beim Weihnachtscatchen - mit internationalen Stars und einer großen Weltmeister-Entscheidung.

Der ehemalige TNA-Champion James Storm kommt nach Wien: Nach seinem erfolgreichen Debüt in der Lugner City ist der US-Amerikaner auf der Jagd nach Titel-Gold.

"Ich respektiere, dass der Bambikiller und Kovac gerade um den World-Title streiten, aber es gibt ja noch andere Gürtel", schickt Storm via oe24 eine Kampfansage in den Prater.

Titel-Herausforderung von James Storm

Wen er damit wohl meint? EWA-Europameister Martn Pain und Intercontinental-Champion Fabio Ferrari können sich wohl warm anziehen am 12. und 13. Dezember im (beheizten) Zelt bei der Liliputbahn.

Nach dem WM-Skandal im Sommer - Michael Kovac krönte sich kampflos zum Weltmeister - kommt es beim Prater Weihnachtscatchen zum absoluten Showdown zwischen Bambikiller Chris Raaber und dem Obermacker. Bambi hat nach seiner Verletzung endlich wieder die Ring-Freigabe und will sich "seinen" Gürtel zurückholen.

Ebenso mit dabei: Iestyn Rees, George Khoukaz, Chris Colen und viele mehr...

Die Tickets sind heiß begehrt, wer sich das Wrestling-Spektakel nicht entgehen lassen will, sollte schnell zuschlagen auf praterchatchen.at