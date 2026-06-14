Beatrice & Eugenie
Andrew-Töchter feiern Hochzeit in Wien
Während am Samstag in London die Geburtstagsparade "Trooping the Colour" für König Charles stattfand, zeigten sich die Töchter von Ex-Prinz Andrew in Österreich. Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie posierten gemeinsam mit ihren Ehemännern Edoardo Mapelli Mozzi und Jack Brooksbank für Fotos vor der Wiener Karlskirche und jubelten dem Brautpaar zu. Wie bekannt wurde, handelte es sich dabei um eine Feier der Familie Schwarzenberg. Die Gäste setzten somit auf ein Fest im Freundeskreis.
Elegante Kleider bei Hochzeit
Die Schwestern zeigten sich modisch gestylt. Prinzessin Eugenie präsentierte im dunkelblauen Kleid ihren Babybauch, während ihre Schwester in einem bronzegoldenen, bodenlangen Kleid glänzte. Für die Familie waren die vergangenen Monate turbulent. Dem Vater der Schwestern, Andrew, wurde Ende des letzten Jahres wegen seiner Verstrickungen in den Epstein-Skandal der Prinzen-Titel entzogen. Auch ihre Mutter Sarah Ferguson verlor ihren Titel als Herzogin von York.
Alltag von Prinzessin Beatrice
Während Andrew in der Royal Family mittlerweile als Persona non grata gilt, werden die Schwestern weiterhin zu ausgewählten Ereignissen eingeladen. Bereits am letzten Wochenende waren sie als Gäste bei der Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips mit Harriet Sperling dabei. Der Besuch zeigt, dass Prinzessin Beatrice und ihre Schwester trotz der royalen Spannungen private Termine wahrnehmen.
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