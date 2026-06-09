Ministerin:180.000 Euro für Einsame

Im Rahmen der Plattform gegen Einsamkeit gab das Sozialministerium unter Ministerin Korinna Schumann (SPÖ) Geld aus, um einsamen Menschen zu helfen.

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Die Plattform gegen Einsamkeit in Österreich (PGE) ist seit 2021 als "nationale Anlaufstelle und Kompetenznetzwerk" zum Thema Einsamkeit tätig. Das ist laut Ministerium ein gesellschaftspolitisch bedeutsames Thema - immer mehr Menschen in Österreich sind einsam. Die Plattform verfolgt das Ziel, sozialer Isolation und Einsamkeit auf individueller, nachbarschaftlicher, organisationaler sowie gesamtgesellschaftlicher Ebene wirksam zu begegnen.

Auf die Anfrage der FPÖ-Abgeordneten Rosa Ecker antwortet Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ), dass 180.000 Euro für den Verein hinter der Plattform geflossen sind.

Geld für Verein

Die zentrale Angebotsdatenbank der Plattform umfasst inzwischen über 100 Initiativen und bildet knapp 300 Begegnungsangebote in ganz Österreich ab.

Der Verein Social Innovation Wien zur Förderung der sozialen Innovation hat dafür im Zeitraum 1.5.2025 bis 30.4.2027 eine Förderung in Höhe von 180.000 € für die Umsetzung von Angeboten, die Stärkung des gesellschaftlichen Bewusstseins, den Ausbau strategischer Kooperationen – national und international – zur Förderung des Austauschs guter Praxis und Förderung von Engagement und gesellschaftlicher Teilhabe erhalten.