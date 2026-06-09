TV
Radio
E-Paper
Politik

Förderung

Ministerin:180.000 Euro für Einsame

© APA/GEORG HOCHMUTH
Im Rahmen der Plattform gegen Einsamkeit gab das Sozialministerium unter Ministerin Korinna Schumann (SPÖ) Geld aus, um einsamen Menschen zu helfen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Plattform gegen Einsamkeit in Österreich (PGE) ist seit 2021 als "nationale Anlaufstelle und Kompetenznetzwerk" zum Thema Einsamkeit tätig. Das ist laut Ministerium ein gesellschaftspolitisch bedeutsames Thema - immer mehr Menschen in Österreich sind einsam. Die Plattform verfolgt das Ziel, sozialer Isolation und Einsamkeit auf individueller, nachbarschaftlicher, organisationaler sowie gesamtgesellschaftlicher Ebene wirksam zu begegnen.

Auf die Anfrage der FPÖ-Abgeordneten Rosa Ecker antwortet Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ), dass 180.000 Euro für den Verein hinter der Plattform geflossen sind.

Geld für Verein

Die zentrale Angebotsdatenbank der Plattform umfasst inzwischen über 100 Initiativen und bildet knapp 300 Begegnungsangebote in ganz Österreich ab.

Der Verein Social Innovation Wien zur Förderung der sozialen Innovation hat dafür im Zeitraum 1.5.2025 bis 30.4.2027 eine Förderung in Höhe von 180.000 € für die Umsetzung von Angeboten, die Stärkung des gesellschaftlichen Bewusstseins, den Ausbau strategischer Kooperationen – national und international – zur Förderung des Austauschs guter Praxis und Förderung von Engagement und gesellschaftlicher Teilhabe erhalten.

Auch interessant

Wien-Comeback für "Die Schöne und das Biest"

Tränen: Monika Gruber sagt Graz-Shows ab!

DIESE Autos retten fast 300.000 Menschen

Handelsverband sagt "Nein zur Paketsteuer"

Viele Österreicher warten mit Urlaubsbuchung

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

100 Missbrauchs-Opfer in deutschem Kloster

Waaaaas? So viel verdiente Adele 2024 pro Tag

Arbeiter stürzte 20 Meter von Hausdach

Social-Media-Verbot: Babler traf Jugendliche

Polit-Beben: Regierung friert Parteienförderung ein

"Merkels Werk" – Grosz landet Erfolg

DAS planen die ORF-Kandidaten

Ihr Weg zum Sixpack

Ministerin:180.000 Euro für Einsame

Fast jeder 3. Kassenarzt hat Aufnahmestopp