Berg bis Meer: Wo unsere Politiker heuer urlauben

Auch die heimischen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker nutzen die Sommermonate für etwas Erholung - wenn auch oft nur für ein paar Tage.

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Vom Klettern in den Bergen bis zum Segeln am Meer: Österreichs Politikerinnen und Politiker versuchen nach einem intensiven Frühling und einem bevorstehenden heißen Herbst (Gesundheitsreform, Sozialhilfe neu), Kraft zu tanken.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Ehefrau Doris Schmidauer setzen in ihrer Urlaubsplanung jedenfalls auf Stabilität. Für die beiden geht es heuer wieder zum Attersee und anschließend ins Kaunertal, wo VdB aufwuchs. Vorher steht aber noch die Eröffnung der Salzburger Festspiele an.

Bundeskanzler Stocker fährt bekanntlich gerne Vespa. An den wenigen freien Tagen im Sommer findet er vielleicht etwas Zeit dafür. © Facebook / Bundeskanzleramt

Für Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) gibt es im Sommer kaum eine Verschnaufpause. Mit seiner "Österreich im Gespräch"-Tour quer durchs Land wird es nur wenige freie Tage geben, heißt es aus seinem Büro gegenüber oe24. Im September soll es dann aber zumindest eine Woche ans Meer gehen.

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) zieht es mit seiner Familie (inklusive Hund) an einen Kärntner See. Am Programm stehen ausgiebige Wanderungen. Der Zweite Nationalratspräsidenten, Peter Haubner (ÖVP), wird vereinzelte Tage in seinem Heimatbundesland Salzburg verbringen, ein längerer Urlaub sei nicht geplant, heißt es aus seinem Büro.

Wenig überraschend "entspannt" FPÖ-Chef Herbert Kickl beim Extremklettern. Für den Freiheitlichen ging es nach der letzten Nationalratssitzung mit Freunden für einige Tage in die Dolomiten. Unter anderem wurde der Tofana-Pfeiler bestiegen, der in Kletterforen als "Extremklassiker" beschrieben wird.

FPÖ-Chef Kickl zog es in die Berge. © zVg

Tofana-Pfeiler als "Extremklassiker". © zVg

Berufsbedingt ist Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ohnehin viel im Ausland unterwegs, den Urlaub verbringt sie entsprechend am liebsten in Österreich. Die NEOS-Chefin fährt mit ihrer Familie in die steirische Wahlheimat (Bad Aussee). "Am Programm stehen Wandern, Schwimmen, Lesen und vor allem viel Zeit mit ihren Kindern", so ihr Büro.

Außenministerin urlaubt im Inland: Meinl-Reisinger verbringt ihre Auszeit in der steirischen Wahlheimat. © zVg

Für Grünen-Chefin Leonore Gewessler ging es gemeinsam mit ihrem Mann eine Woche an den Weißensee in Kärnten. "Los ging der Urlaub gleich mit dem WM-Finale, das die beiden gemeinsam verfolgt haben", erklärt ihr Sprecher. Danach stand das Abschalten - etwa beim Schwimmen im See oder Wandern - im Vordergrund. Als Urlaubslektüre empfiehlt sie "Die Riesinnen" von Hannah Häffner. Nun bereitet sie sich auf anstehende Termine vor. Besondere Vorfreude hat die Grünen-Chefin auf die Sommergespräche, unter anderen auch bei oe24.

Gewessler urlaubte in Kärnten. © privat

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) - er machte erst kürzlich seine Krebsdiagnose öffentlich - plant eine Woche Wanderurlaub in Vorarlberg.

Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) setzt im Sommer "wie gewohnt" auf Österreich-Urlaub mit der Familie. Geplant ist ein Wochenende am Berg für eine Hüttenübernachtung.

Europaministerin Bauer verbringt ein Wochenende auf einer Berghütte. © privat

Für Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) geht es mit der Familie im August für zwei Wochen nach Nordspanien.

Auch Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) nimmt sich im August zwei Wochen Auszeit in Tirol, wobei er seinen Urlaub mit politischen Terminen im Wahlkreis verbindet. Mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen besucht er Familie und Freunde in seinem Heimatbundesland. Der ÖVP-Minister setzt auf Wandern und Zeit in der Natur: „Unsere Bäuerinnen und Bauern pflegen die einzigartige heimische Kulturlandschaft. Besonders unsere bewirtschafteten Tiroler Almen sind eine seit meiner Kindheit und Jugend vertraute Umgebung."

Nur tagesweise eine Auszeit gibt es für Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Neben Wandern und Naturgenießen will sie vor allem wieder mehr Zeit mit ihrer Familie und Freunden sowie ihrem Hund "Nike" verbringen können.

Verteidigungsministerin mit Hund "Nike". © zVg

Klaudia Tanner mit Ehemann Martin. © zVg

Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) erprobt in seinem Urlaub auch den Wasserweg: Gemeinsam mit der Familie ist er einige Tage in Kroatien, wo er die Zeit "als großer Freund des Wassers" auch zum Segeln nutzen will.

Nach Kroatien zieht es auch Hankes Parteikollegin, Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ). Sie verbringt dort ein paar Tage mit ihrem Mann, im Gepäck werden viele Bücher sein.

Tourismus-Staatssekretärin Zehetner: Erfrischung in der kühlen Traun. © BMWET (Archivbild)

Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) setzt für ihren Urlaubsstart freilich auf den heimischen Tourismus. "Gemeinsam mit meiner Tochter verbringe ich ein paar Tage im wunderschönen Bad Ischl und im Salzkammergut. Dort gibt es so viele Lieblingsplätze zu entdecken, dass man gar nicht weit wegfahren muss", so die Politikerin zu oe24. Danach geht es aber noch für ein paar Tage ans Meer. Dort werden unter anderem Sandburgen mit der Tochter gebaut.

Staatssekretär Leichtfried wandert in den obersteirischen Bergen. © privat

Und auch Verfassungsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) setzt auf Österreich-Urlaub. Gemeinsam mit der Familie wird in den obersteirischen Bergen, vor allem rund um den Hochschwab und den Hochlantsch, gewandert. Sofern es der Terminkalender und das Wetter zulassen, soll es auch noch ein paar Tage ans Meer nach Kroatien gehen.

Nach Kroatien geht es heuer - wie schon im Vorjahr - auch für Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königberger-Ludwig (SPÖ).