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140 Jahre-Jubiläum und GD-Taktstock geht von Michael Höllerer an Martin Hauer
© Raiffeisen-Holding NÖ-Wien / Roland Rudolph

Jahrestagung

140 Jahre-Jubiläum und GD-Taktstock geht von Michael Höllerer an Martin Hauer

08.05.26, 16:32
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850 Gäste, große Jubiläumsfeier und ein Führungswechsel: Bei der Jahrestagung von Raiffeisen NÖ-Wien gab es jede Menge zu feiern – und einiges zu verkünden! 

140 Jahre Raiffeisen NÖ-Wien – und die Bank ist so stark wie nie! Bei der Jahrestagung in der Messe Wien zogen Obmann Erwin Hameseder und Generaldirektor Michael Höllerer vor 850 Gästen eine mehr als positive Bilanz.

Führungswechsel

140 Jahre-Jubiläum und GD-Taktstock geht von Michael Höllerer an Martin Hauer
© Raiffeisen-Holding NÖ-Wien / Roland Rudolph

Höllerer geht – und das mit Glanz: Unternehmenswert um über 50 % gestiegen, 15.000 neue Kunden gewonnen, EZB-Aufsicht zurückerobert. Ab Juli übernimmt Martin Hauer den Chefsessel. Sein Versprechen: "Wir werden in einen Flow kommen – in einen Zustand, in dem wir zu Höchstleistungen auflaufen."

Politiker gratulieren

140 Jahre-Jubiläum und GD-Taktstock geht von Michael Höllerer an Martin Hauer
© Raiffeisen-Holding NÖ-Wien / Roland Rudolph

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) per Video: Raiffeisen sei "die stabilisierende Kraft der Ostregion". Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nutzte die Bühne für ein klares Statement: "Weg mit den Regulativen und der Zettelwirtschaft – hin zu mehr Freiheit für die Wirtschaft!" Fazit: Raiffeisen NÖ-Wien startet mit neuem Chef und bewährten Werten in die nächsten 140 Jahre – Resilienz inklusive, wie es von vielen Seiten in der Messe Wien hieß.

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