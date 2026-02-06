Alles zu oe24VIP
Lilli Tagger
© GEPA

Tennis-Lichtblick

Shootingstar Lilli Tagger (17) im Semifinale & fast Top 100

06.02.26, 09:53 | Aktualisiert: 06.02.26, 18:44
Tennis-Shootingstar Lilli Tagger steht wenige Tage vor ihrem 18. Geburtstag im Semifinale des WTA125-Turniers in Mumbai und vor einem Meilenstein ihrer erst jungen Karriere.  

Die Osttirolerin, die als Österreichs größte Tennis-Zukunftshoffnung gilt, rang am Freitag im Viertelfinale die als Nummer 2 gesetzte Lettin und Weltranglisten-99., Darja Semenistaja, nach 2:17 Stunden 4:6, 6:4, 6:2 nieder. Im Kampf um den Einzug ins Finale trifft Tagger am Samstag auf die Chinesin Tian Fangran (WTA-Nr. 325).  

Holt der Schützling von Francesca Schiavone bei dem mit 115.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier in Indien den Titel, würde sie punktemäßig mit der auf Platz 104 liegenden Sinja Kraus gleichziehen. Mit den 49 Punkten für den Halbfinaleinzug in Mumbai schob sich Tagger am Freitag virtuell erstmals in die Top 120 der Welt.

Potapova scheitert in Rumänien und fällt zurück

Österreichs Nummer 1 Anastasia Potapova scheiterte hingegen beim Versuch, ihren Titel bei den Transylvania Open in Rumänien zu verteidigen. Die Neo-Österreicherin unterlag im Viertelfinale Lokalmatadorin Sorana Cirstea 5:7, 4:6. Damit verliert Potapova im WTA-Ranking an Boden und wird von Position 58 auf in etwa 76 zurückfallen.

