Beweis für Alien-Existenz? China schießt UFO vom Himmel

Ein nächtliches Schauspiel über der chinesischen Stadt Weifang sorgt weltweit für Gesprächsstoff.

Offiziell heißt es, ein unbekanntes Objekt sei von der Luftabwehr abgeschossen worden. Doch die Unklarheit über die Herkunft sorgt dafür, dass im Netz längst wildere Theorien die Runde machen.

Aliens oder Meteor?

Während manche Medien von einem möglichen Meteoriten sprechen, wird in sozialen Netzwerken spekuliert, ob es sich nicht auch um ein außerirdisches Flugobjekt gehandelt haben könnte. Explosionen, eine parabelförmige Flugbahn und das schnelle Eingreifen des Militärs liefern für viele Fantasien genug, um von UFOs und Aliens zu sprechen.

Behörden schweigen

Die zuständigen Stellen in Weifang halten sich bislang bedeckt. Genau das verstärkt die Spekulationen: Was, wenn es eben kein Meteor war? Und warum äußern sich die Behörden nicht klarer zum Vorfall?

Noch gibt es keinerlei Beweise für eine außerirdische Erklärung. Fest steht nur: Das abgeschossene Objekt bleibt ein Rätsel.