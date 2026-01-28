Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Real Madrid & PSG patzen, Engländer dominieren Top-8
© getty

Champions League

Real Madrid & PSG patzen, Engländer dominieren Top-8

28.01.26, 23:22
Teilen

Der amtierende Champions-League-Sieger Paris St. Germain muss nach 1:1 gegen Newcastle ins Playoff, ebenso Rekordsieger Real Madrid nach der 4:2-Niederlage gegen Benfica.

Arsenal hat die Ligaphase der Champions-League ohne Punktverlust überstanden. Die Londoner gewannen mit einem 3:2 gegen Schlusslicht Kairat Almaty am Mittwoch auch die achte Partie und hielten den FC Bayern auf Distanz. Der Verfolger setzte sich bei PSV Eindhoven 2:1 durch und hielt den für den weiteren Bewerbsverlauf wichtigen Top-Zwei-Platz. Die weiteren Achtelfinaltickets lösten Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lissabon und Manchester City.

Damit sind gleich fünf Teams aus der englischen Premier League fix in der nächsten Runde vertreten. Das nach sieben Runden noch drittplatzierte Real Madrid rutschte mit dem in der 79. Minute eingewechselten ÖFB-Teamkapitän David Alaba durch eine 2:4-Niederlage bei Benfica Lissabon noch auf Platz neun ab. Für die Portugiesen traf Goalie Anatolij Trubin in der letzten Aktion des Spiels entscheidend für den wichtigen Endrang 24.

Vorjahres-Sieger & -Finalist müssen nachsitzen

Auch für Vorjahresfinalist Inter Mailand (10./2:0 bei Borussia Dortmund) und Titelverteidiger Paris St. Germain (11.) reichte es nicht für das vorzeitige Weiterkommen. Die Franzosen schauten nach einem 1:1 im Schlager der Runde und Duell des Sechsten mit dem Siebenten Newcastle (12.) wie der Gegner noch durch die Finger.

Die "Reds" schossen sich mit einem 6:0 gegen Karabach Agdam den Ligafrust genauso von der Seele wie auch die "Spurs" mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso beim 2:0-Erfolg bei Eintracht Frankfurt. Auf Rang fünf verbesserte sich Barca dank eines 4:1 nach 0:1-Rückstand gegen den FC Kopenhagen. Chelsea entschied einen Krimi bei Napoli genauso 3:2 für sich wie Sporting bei Athletic Bilbao. ManCity gab sich mit einem 2:0 gegen Galatasaray Istanbul keine Blöße.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen