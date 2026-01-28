Real Madrid & PSG patzen, Engländer dominieren Top-8

Der amtierende Champions-League-Sieger Paris St. Germain muss nach 1:1 gegen Newcastle ins Playoff, ebenso Rekordsieger Real Madrid nach der 4:2-Niederlage gegen Benfica.

Arsenal hat die Ligaphase der Champions-League ohne Punktverlust überstanden. Die Londoner gewannen mit einem 3:2 gegen Schlusslicht Kairat Almaty am Mittwoch auch die achte Partie und hielten den FC Bayern auf Distanz. Der Verfolger setzte sich bei PSV Eindhoven 2:1 durch und hielt den für den weiteren Bewerbsverlauf wichtigen Top-Zwei-Platz. Die weiteren Achtelfinaltickets lösten Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lissabon und Manchester City.

Damit sind gleich fünf Teams aus der englischen Premier League fix in der nächsten Runde vertreten. Das nach sieben Runden noch drittplatzierte Real Madrid rutschte mit dem in der 79. Minute eingewechselten ÖFB-Teamkapitän David Alaba durch eine 2:4-Niederlage bei Benfica Lissabon noch auf Platz neun ab. Für die Portugiesen traf Goalie Anatolij Trubin in der letzten Aktion des Spiels entscheidend für den wichtigen Endrang 24.

Vorjahres-Sieger & -Finalist müssen nachsitzen

Auch für Vorjahresfinalist Inter Mailand (10./2:0 bei Borussia Dortmund) und Titelverteidiger Paris St. Germain (11.) reichte es nicht für das vorzeitige Weiterkommen. Die Franzosen schauten nach einem 1:1 im Schlager der Runde und Duell des Sechsten mit dem Siebenten Newcastle (12.) wie der Gegner noch durch die Finger.

Die "Reds" schossen sich mit einem 6:0 gegen Karabach Agdam den Ligafrust genauso von der Seele wie auch die "Spurs" mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso beim 2:0-Erfolg bei Eintracht Frankfurt. Auf Rang fünf verbesserte sich Barca dank eines 4:1 nach 0:1-Rückstand gegen den FC Kopenhagen. Chelsea entschied einen Krimi bei Napoli genauso 3:2 für sich wie Sporting bei Athletic Bilbao. ManCity gab sich mit einem 2:0 gegen Galatasaray Istanbul keine Blöße.