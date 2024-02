Kroos darf doch "GRATIS" zur EM

Ein Weltmeister auf EM-Mission! Am Donnerstag verkündete Toni Kroos offiziell sein DFB-Comeback für die Heim-EM 2024. Doch jetzt kommt der Clou: Der 34-Jährige hatte sich da schon längst "viel zu teure" Tickets gesichert.

Die muss der Real-Madrid-Profi nun loswerden. Denn ab März ist Kroos wieder Teil des Kaders von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Das exklusivste EM-Ticket, mit der besten Sicht - nämlich als Spieler auf dem Rasen, erhält der Mittelfeld-Stratege nun gratis. Dabei hatte er sich der 106-malige DFB-Nationalspieler Tage zuvor noch über die Aussichten lustig gemacht, für Eintrittskarten tief in die Brieftasche greifen zu müssen.

Auf dem Instagram-Account seines Podcasts "LuppenTv" hatte Kroos, der nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 zurückgetreten war, ein privates Video vom EM-Ticket-Verkauf hochgeladen und damit für einige Lacher gesorgt. Dabei las der fünffache-Champions-League-Sieger zuerst die Mail vom DFB vor, wo sie Kroos als ehemaligen Nationalspieler über ein exklusives Ticket-Kontingent informiert wurde.

Kroos: »Arsch! Räuber!«

"Hallo liebe/lieber Toni, mit dieser Email dürfen wir dich darüber informieren, dass der DFB mit der UEFA ein weiteres exklusives Kontingent für ehemalige Nationalspieler bereitstellen konnte", leitete Kroos ein. Der Hacken: Es handelt sich um Bezahltickets. Doch weil der Alaba-Teamkollege Julian Nagelsmann und Co. beim Eröffnungsspiel gegen Schottland am 14.Juni unbedingt die Daumen drückten möchte, wollte er sich schnell Tickets sichern.

„Eröffnungsspiel 600 Euro, 400 Euro für die Kategorie zwei. Am Arsch! Die Räuber! Zurück, dann doch lieber Spanien gegen Kroatien für 200 Euro pro Ticket. Da bin ich zu großem Dank verpflichtet - also bis auf die 400 Euro“, schmunzelt Kroos, der sich zudem prächtig über die Anrede in der Email amüsiert. „Da fühlte ich mich schon geehrt als liebe/lieber Toni – 106 Länderspiele." Dann doch lieber gratis und ganz vorne mit dabei!