6:0-Frustbewältigung von Liverpool - Arsenal bleibt makellos

Arsenal hat die Ligaphase der Champions-League ohne Punktverlust überstanden. Die Londoner gewannen mit einem 3:2 gegen Schlusslicht Kairat Almaty am Mittwoch auch die achte Partie. Liverpool feuerte Überraschungsteam Karabach 6:0 aus dem Stadion.

Damit sind gleich fünf Teams aus der englischen Premier League - Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea und Manchester City - fix in der nächsten Runde vertreten. Der klare Erfolg war Balsam auf der geschundenen Seele der "Reds".

Liverpool präsentierte sich nach dem fünften sieglosen Ligaspiel in Folge in Bestform, Alexis Mac Allister (15., 61.), Florian Wirtz (21.), Mohamed Salah (50.), Hugo Ekitike (57.) und Federico Chiesa (90.) trafen nach Belieben. Drei Vorlagen lieferte ausgerechnet Kapitän Virgil van Dijk, er ist damit der erste Innenverteidiger in der Königsklasse dem das gelingt.

Arsenal ging durch ein Blitztor von Viktor Gyökeres (3.) in Front und steckte auch den Ausgleich von Jorginho (7./Elfmeter) gut weg. Kai Havertz (16.) und Gabriel Martinelli (38.) machten schon vor der Pause alles klar.