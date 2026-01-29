Alles zu oe24VIP
Dortmund
Dortmund

Ohne Sabitzer

BVB-Pleite! 0:2 – Dortmund verliert gegen Inter und muss ins Playoff!

29.01.26, 00:01
Teilen

Borussia Dortmund hat am achten Spieltag der Champions League eine bittere 0:2-Heimniederlage gegen Inter Mailand kassiert. Ohne den verletzten ÖFB-Star Marcel Sabitzer fehlte dem BVB die nötige Durchschlagskraft.

Nach einem langen Spiel auf Augenhöhe musste sich der BVB vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal-Iduna-Park gegen Inter mit 0:2 geschlagen geben. Trainer Niko Kovac musste auf Niklas Süle und ÖFB-Star Marcel Sabitzer verzichten.

Dimarco bricht den Bann per Freistoß

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Schwarz-Gelben zwar den Druck, doch die letzte Präzision fehlte. Stattdessen schlug Inter in der Schlussphase eiskalt zu: Federico Dimarco (81.) zirkelte einen direkten Freistoß aus rund 18 Metern unhaltbar in das rechte Toreck. Dortmund warf danach alles nach vorne, fing sich jedoch in der Nachspielzeit durch Joker Diouf (90.+4) den entscheidenden Konter zum 0:2-Endstand ein.

Playoffs gegen Leverkusen oder Bergamo

Durch die Niederlage beendet Dortmund die Gruppenphase auf einem Rang, der den Gang in die Playoffs bedeutet. Bei der Auslosung am Freitag (12.00 Uhr) trifft der BVB nun entweder auf Bayer Leverkusen oder Atalanta Bergamo.

Inter Mailand bekommt es in der Zwischenrunde hingegen mit Bodö/Glimt oder Benfica Lissabon zu tun, die sich in letzter Sekunde durch ein Torwart-Tor gegen Real Madrid qualifizierten.

