Nach Saison: Ex-Weltmeisterin beendet Ski-Karriere

Die Ski-Welt verliert eine ihrer erfolgreichsten Abfahrerinnen. Ilka Stuhec hat am Wochenende bestätigt, dass sie nach dem Weltcupfinale in Kvitfjell ihre beeindruckende Karriere beenden wird.

Das Weltcupfinale am kommenden Samstag und Sonntag in Norwegen wird für die 35-Jährige die letzte Station im Profizirkus sein. Trotz ihrer großen Erfolge plant die Slowenin keinen emotionalen Show-Auftritt, sondern möchte sich sportlich auf höchstem Niveau verabschieden.

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Fokus auf das Rennen

„Ich kann bestätigen, dass das Weltcupfinale in Norwegen die letzte Station meiner Ski-Karriere sein wird“, erklärte Stuhec gegenüber Medien in ihrer Heimat. Die ehemalige Weltmeisterin will bis zum Schluss voll angreifen:

„Ich möchte in den letzten beiden Rennen so abschneiden wie immer – maximal vorbereitet und wettbewerbsfähig, um die schnellste Zeit zu erzielen. Nach dem kommenden Sonntag wird für alles andere noch genügend Zeit sein.“

Elf Weltcupsiege und Kristall

Stuhec blickt auf eine Laufbahn zurück, die sie fest in der Weltspitze verankerte. Insgesamt elf Rennen konnte sie im Weltcup für sich entscheiden. In der Saison 2016/17 sicherte sie sich zudem die kleinen Kristallkugeln in der Abfahrt und in der Kombination.

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Zweifache Weltmeisterin in Abfahrt

Ihre größten Momente feierte die Slowenin bei Weltmeisterschaften. 2017 krönte sie sich in St. Moritz zur Abfahrtsweltmeisterin. Nur zwei Jahre später gelang ihr in Aare die erfolgreiche Titelverteidigung – ein Kunststück, das nur wenigen Athletinnen in der Geschichte des alpinen Skisports vergönnt war.