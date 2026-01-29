Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Eingerfroren! EVN ruft zur Kontrolle von Dauerfrost-Schäden auf
© Pixabay

Eingefroren

Eingerfroren! EVN ruft zur Kontrolle von Dauerfrost-Schäden auf

29.01.26, 11:49
Teilen

Die anhaltenden frostigen Temperaturen führten in den vergangenen Tagen im gesamten EVN Wasser-Versorgungsgebiet vermehrt zu aufgefrorenen Wasserleitungen und Wasserzählern.  

"Wie befürchtet, werden die Schäden nun bei Plusgraden sichtbar“, erzählt Stefan Zach. Betroffen sind Kundenanlagen und Leitungen der Kunden auf deren Liegenschaften. Ein Indiz für weitere, unentdeckte Wasserschäden ist der erhöhte Wasserverbrauch im Netz: "Im Augenblick zeigen unsere Aufzeichnungen, dass die Frostschäden ca. 33 l/s Wasserverbrauch verursachen. Das entspricht in den betroffenen Netzen einem Vielfachen der üblichen Wasserverluste“, so Zach.

Eingerfroren! EVN ruft zur Kontrolle von Dauerfrost-Schäden auf
© EVN

Kontrollen empfohlen

EVN Wasser empfiehlt daher neuerlich allen Kundinnen und Kunden, ihre Hausinstallationen zu kontrollieren – insbesondere an Gebäuden oder Räumen, die aktuell nicht beheizt oder nur selten betreten werden, etwa Keller oder Wochenendhäuser: "Auch wenn der Schaden bereits erfolgt ist: es macht einen Unterschied, ob man ihn gleich oder erst in 14 Tagen entdeckt. Möglicherweise können Schäden minimiert und unnötige Reparaturarbeiten vermieden werden.“

Was tun im Schadensfall?

Sollten Kundinnen und Kunden einen vereisten oder beschädigten Wasserzähler bemerken, wird empfohlen, umgehend die Störungsnummer 0810 820 120 zu verständigen. Eine rasche Meldung kann Folgeschäden verhindern und eine schnelle Wiederherstellung der Versorgung sicherstellen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen