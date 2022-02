Start von Goggia bei Olympia weiter unklar

Die italienische Skirennläuferin Sofia Goggia hat öffentlich Zweifel daran geäußert, dass sie rechtzeitig für die olympische Frauen-Abfahrt am 15. Februar in Yanqing fit wird.

Die Titelverteidigerin in der Disziplin laboriert an einer Knieverletzung, die sie sich im Jänner in Cortina d'Ampezzo zugezogen hat. "Die letzten zwei Wochen waren schwierig. Es ist schon ein Erfolg, hier zu sein", sagte sie der italienischen RAI-Gruppe.

Vier Tage vor der Abfahrt findet am kommenden Freitag bereits der Super-G statt - ein Antreten dabei dürfte für Goggia noch schwieriger werden. "Mein Zustand ist, so wie er ist. Ich habe noch immer ein bisschen Zeit, aber ich kann nichts garantieren. Nicht einmal, dass ich an der Abfahrt teilnehmen kann", erklärte die 29-Jährige.