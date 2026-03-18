Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Polizei erwischte Katalysator-Diebe
© GettyImages DjelicS Symbolfoto

Festnahme

Polizei erwischte Katalysator-Diebe

18.03.26, 14:12
Teilen

Die Wiener Polizei konnte einer Diebesbande das Handwerk legen. Drei Slowaken wurden festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert.

Wien. Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag in Wien-Simmering drei Katalysator-Diebe unmittelbar nach einem Coup ertappt. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt hatte ein Zeuge in der Mautner-Markhof-Gasse gegen 4.45 Uhr das Trio bei der Arbeit mit einem Winkelschleifer an einem geparkten Wagen bemerkt, diese gefilmt und die Exekutive alarmiert. Die Täter fuhren aber noch vor dem Eintreffen der Beamten in einem SUV mit slowakischem Kennzeichen davon.

Bande bei Fahndung geschnappt

Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein und stoppte den Wagen unweit des Tatorts. In dem Geländewagen fanden die Beamten den Winkelschleifer, einen Wagenheber, drei ausgebaute Katalysatoren und Arbeitshandschuhe. Die Insassen, slowakische Staatsbürger im Alter von 21, 24 und 25 Jahren, gaben die Diebstähle zu und gestanden zudem weitere ähnlich gelagerte Coups in Österreich. Die Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen. Die Festgenommenen wurden wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und des Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung angezeigt und in eine Justizanstalt überstellt.

Laut Polizei sind Katalysatoren bei Kriminellen sehr beliebt. Sie lassen sich einerseits sehr schnell ausbauen, überhaupt bei älteren Fahrzeugen soll dies innerhalb weniger Minuten erledigt sein. Zudem sind in den Kats Edelmetalle wie Palladium, Platin und Rhodium verbaut. Vor allem Letzteres ist überaus wertvoll und bringt mehr als das Doppelte als die gleiche Menge einer 750er-Goldlegierung. Nicht zuletzt deshalb werden Katalysatoren auch gerne recycelt. Für Opfer von Katalysator-Diebstählen wird es richtig teuer. Sie müssen mit mehreren tausend Euro rechnen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen