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16-Jährige von zwei Männern vergewaltigt
© GettyImages W Prasongsin Stulio

Polizei ermittelt

16-Jährige von zwei Männern vergewaltigt

18.03.26, 12:40
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Der Fall wurde an Graz abgetreten: Einer der Verdächtigen - ein 19 Jahre alter Syrer - wurde in der Steiermark festgenommen.

Wien/Stmk. In Wien ist der Fall einer brutalen Vergewaltigung bekannt geworden. Die Tat hat sich bereits im Mai vergangenen Jahres in einer Wohnung abgespielt. Eine damals 16-Jährige soll von zwei jungen Männern missbraucht worden sein, die die Tat auch noch gefilmt haben, bestätigte die Staatsanwaltschaft Graz. Der Fall wurde jetzt erst bekannt, weil er nun aufgrund weiterer Ermittlungen an Graz abgetreten wurde.

Verdächtige filmten die Tat

Das Mädchen soll unter einem Vorwand in die Wiener Wohnung gelockt und eingesperrt worden sein. Dort befanden sich drei Männer, zwei von ihnen sollen die 16-Jährige vergewaltigt haben. Danach sollen sie der Jugendlichen gedroht haben, die Filmaufnahmen zu veröffentlichen, sollte sie zur Polizei gehen.

Die 16-Jährige traf jedoch zufällig wenig später in einem Grazer Park auf einen der Verdächtigen, einem 19-Jährigen, gegen den bereits wegen anderer Delikte ermittelt worden sein soll. Daraufhin erstattete sie Anzeige. Der Syrer wurde festgenommen. Nach den beiden anderen Tatverdächtigen wird gefahndet.

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