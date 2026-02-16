Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Nehmen Sie auch faszinierende Begegnungen lieber nicht allzu ernst!

Nehmen Sie auch faszinierende Begegnungen lieber nicht allzu ernst! Beruf: Auch die besten Ideen brauchen erst eine solide wirtschaftliche Basis.

Auch die besten Ideen brauchen erst eine solide wirtschaftliche Basis. Fitness:Mehr Abwechlsung tut gut, aber nehmen Sie sich nur nicht zu viel vor!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Spielen Sie doch freundlich mit, das macht Sie viel sympathischer!

Spielen Sie doch freundlich mit, das macht Sie viel sympathischer! Beruf: Sie sollten Scheuklappen ablegen und sich mit Einwänden befassen.

Sie sollten Scheuklappen ablegen und sich mit Einwänden befassen. Fitness:Wer etwas mehr Humor entwickelt, ärgert sich nicht über Kleinkram.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Unbeschwert und kontaktfreudig! So finden Sie heute offene Türen vor.

Unbeschwert und kontaktfreudig! So finden Sie heute offene Türen vor. Beruf: Und noch eine Chance, gemeinsam Lösungen für Konflikte zu finden.

Und noch eine Chance, gemeinsam Lösungen für Konflikte zu finden. Fitness: Wie lässt sich die Zeit flexibler einteilen, um Stress zu reduzieren?

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Man kann auch Liebe schenken und annehmen, ohne mehr zu verlangen.

Man kann auch Liebe schenken und annehmen, ohne mehr zu verlangen. Beruf: Besser ungewöhliche Lösungen, als Probleme weiter anstehen zu lassen.

Besser ungewöhliche Lösungen, als Probleme weiter anstehen zu lassen. Fitness:Wer alles ein bisschen lockerer nimmt, fühlt sich gleich viel besser.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Geben Sie bloß nicht an! Darauf fällt man heute bestimmt nicht herein.

Geben Sie bloß nicht an! Darauf fällt man heute bestimmt nicht herein. Beruf: Müssen Sie immer das Kommando haben? Wie wäre es mit Teamgeist?

Müssen Sie immer das Kommando haben? Wie wäre es mit Teamgeist? Fitness:Besinnen Sie sich auf Ihre Großzügigkeit, stehen Sie über den Dingen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Denken Sie nicht ständig voraus, lassen Sie sich doch mal überraschen!

Denken Sie nicht ständig voraus, lassen Sie sich doch mal überraschen! Beruf: Gedankliche Unordnung kann sehr kreativ sein. Zulassen statt bremsen!

Gedankliche Unordnung kann sehr kreativ sein. Zulassen statt bremsen! Fitness:Bewegung! Geist und Körper brauchen heute Action und Abwechslung.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Werden Sie etwas vorsichtiger und nehmen Sie die rosarote Brille ab!

Werden Sie etwas vorsichtiger und nehmen Sie die rosarote Brille ab! Beruf: Endlich Einigung? Vergewissern Sie sich, dass sie auch wirklich hält!

Endlich Einigung? Vergewissern Sie sich, dass sie auch wirklich hält! Fitness:Wohltuendes Motivtionshoch. Bleiben Sie trotzdem auf dem Teppich!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Lieber nichts zu ernst nehmen! Sie könnten sich verschaukelt fühlen.

Lieber nichts zu ernst nehmen! Sie könnten sich verschaukelt fühlen. Beruf: Alles zu sprunghaft und unzuverlässig? Üben Sie sich in Toleranz!

Alles zu sprunghaft und unzuverlässig? Üben Sie sich in Toleranz! Fitness:Lassen Sie sich nicht verrückt machen! Loslassen und durchatmen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Seien Sie unterhaltsam! Wer dabei auch geistreich ist, kommt gut an.

Seien Sie unterhaltsam! Wer dabei auch geistreich ist, kommt gut an. Beruf: Ideen einsammeln und dann in Ruhe nach Realisierbarkeit sortieren!

Ideen einsammeln und dann in Ruhe nach Realisierbarkeit sortieren! Fitness:Heute dürfen Sie flotter unterwegs sein und ruhig auch mehr anpacken.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Legen Sie keine strengen Maßstäbe an! Genießen Sie den Augenblick!

Legen Sie keine strengen Maßstäbe an! Genießen Sie den Augenblick! Beruf: Umdenken erlaubt. Wer die Perspektive wechselt, findet neue Ansätze.

Umdenken erlaubt. Wer die Perspektive wechselt, findet neue Ansätze. Fitness:Streng nach Plan kommen Sie kaum voran. Mehr Improvisationsfreude!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sie sind heute everybody's Darling. Machen Sie endlich mehr daraus!

Sie sind heute everybody's Darling. Machen Sie endlich mehr daraus! Beruf: Auf zu Kontaktgesprächen, Vorstellungsterminen, neuen Kooperationen!

Auf zu Kontaktgesprächen, Vorstellungsterminen, neuen Kooperationen! Fitness:Motivation engagiert nutzen! Endlich auch für sportliche Aktivitäten!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Lassen Sie die Romantik heute außen vor und haben Sie einfach Spaß!

Lassen Sie die Romantik heute außen vor und haben Sie einfach Spaß! Beruf: Teamwork inspiriert. Keine Angst vor auch etwas ungewöhnlichen Ideen!

Teamwork inspiriert. Keine Angst vor auch etwas ungewöhnlichen Ideen! Fitness:Lassen Sie sich mal aufrütteln! Aktive Entspannung wider den Stress!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.