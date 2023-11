Skispaß in Salzburg: Einzigartige Skigebiete im Check

Eine enorme Dichte an Weltklasse-Skigebieten macht das SalzburgerLand zur Top-Destination für Winterurlauber. Wir haben uns in den Top-Skiorten Flachau, Wagrain und St. Johann umgesehen und verraten, was Sie hier erwartet.

Die Salzburger Orte Flachau, Wagrain und St. Johann im Pongau bieten in den Wintermonaten das Herzstück von Österreichs größtem Skivergnügen Ski amadé. Seit Dezember 2020 ist es noch bequemer und schöner, alle Skimöglichkeiten im Flachautal zu genießen. Die neue Kabinenbahn Panorama Link verbindet die Skigebiete Snow Space Salzburg, Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl und das Skiparadies Zauchensee miteinander und eröffnet somit ein Ski-Angebot, das seinesgleichen sucht. Nomen est omen, denn während der Fahrt mit der Panorama Link wartet auch ein atemberaubender Ausblick auf die Hohen und Niederen Tauern.

Flachau

Wer Schnee und Sport mag, der wird Flachau lieben: Ambitionierte Wintersportler, Genuss-Skifahrer, Freerider, Wiedereinsteiger und Skizwerge kommen in der Heimat von Doppel-Olympiasieger Hermann Maier voll auf ihre Kosten.

Flachau bildet mit seinen drei vielfältigen Skigegbieten, dem Snow Space Salzburg Flachau - Wagrain - St. Johann, dem Shuttleberg Flachauwinkl - Kleinarl und dem Skiparadies Zauchensee - Flachauwinkl das Herzstück in Ski amadé: 210 Pistenkilometer und 70 Skilifte sind nahezu durchgehend befahrbar, was die Herzen ­passionierter Skifahrer höher schlagen lässt. Damit bietet Flachau eine beeindruckende Auswahl an Skimöglichkeiten, die in ganz Ski amadé einzigartig ist.

© Getty Images Skispass in XXL in Flachau im Pongau. ×

Das Skizentrum Flachau glänzt durch komfortable Seilbahnen und ein facettenreiches Ski- und Snowboardangebot für jede Könnerstufe und eine perfekte Infrastruktur mit sechs Skischulen und einer großen Auswahl an Shops und Skiverleihstellen. Täglich aufs Neue werden die Pisten von den Mitarbeitern der Bergbahnen in Top-Form gebracht. Mit der 12 Peaks Trophy wartet auch eine anspruchsvolle Skirunde auf passionierte Wintersportler.

Auch Freeskier und Snowboarder finden in Flachau ihr Eldorado: der Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl ist ein herrlich vielseitiges Skigebiet für sportliche Familien und das Mekka für Freestyle-Snowboarder und Freeskier in Europa. Und der Absolut Park in Flachauwinkl zählt zu den größten und besten Snowparks Europas. Bekannt ist Flachau auch für seine vielseitige Gastronomie.

Wagrain-Kleinarl

Die Skigebiete in Wagrain-Kleinarl bieten mit 12 Gipfel, 5 Tälern und 210 Pistenkilometern traumhafte Möglichkeiten für Wintersportler. Von Weltcup-Pisten über zahlreiche, gemütliche Familienabfahrten und modernste Seilbahnanlagen bis hin zu international bekannten Freestyle- und Freeride-Spots finden Wintersportfans eine der abwechslungsreichsten Skiregionen der Alpen vor.

Die „Genuss-Ski-Route auf den Spuren der Einheimischen“ führt beispielsweise zu deren kulinarischen Lieblingsplatzerln. Die Tour startet mit einem gutbürgerlichen Frühstück beim Berggasthof Kogelalm. Danach geht es vom höchsten Punkt der Route direkt zum Mittagessen mit Rippchen vom Smoker oder Kasnocken beim Wagrainer Haus. Der G-LINK Wagrain lässt einen dann auf die andere Seite des Skigebietes gondeln. Dort wartet auf der Hachau­alm beim Franz ein „Skiwasser für Erwachsene“ und meistens serviert er dazu auch einen Witz – im Normalfall auch für Erwachsene. Den Abschluss bildet die Krapfenalm, wo der Name Programm ist.

Übrigens: Das schneereiche Wagrain-Kleinarl ist ein Traum für Langläufer. Hier findet sich ein 26 Kilometer langes Loipennetz und acht leichte und mittelschwere Loipen.

© Getty Images Die Region lockt mit Top-Angeboten für Familien. ×

St. Johann im Pongau

Auch in St. Johann können Sie den stressigen Alltag hinter sich lassen und eine schöne Zeit mit Familie und Freunden erleben. Im Winter stehen dafür im Skigebiet Snow Space Salzburg, das direkt im St. Johanner Alpendorf startet, rund 210 Kilometer perfekt präparierte Pisten zur Verfügung.

Der Snowpark Alpendorf ist das Herzstück im Wintersportgebiet St. Johann in Salzburg. Dementsprechend wird hier nichts dem Zufall überlassen. Der Park wurde mit großem Augenmerk auf schnelle Lernerfolge beim Freestylen konzipiert. Egal ob Neuling oder Routinier, Freeski oder Snowboard, im Snowpark Alpendorf findet man die besten Bedingungen, um das Level rasch zu verbessern. Bei den Elementen im Park wird viel Wert auf Abwechslung und Kreativität gelegt und daher regelmäßig umgebaut. Der Park befindet sich direkt am schnellen 6er-Sessellift Hirschkogel – gleich unterhalb der Bergstation ist der Treffpunkt für alle Freestyle-Fans im Snow Space Salzburg.

St. Johann gilt auch als besonders familienfreundlich. Die Mini’s Week von 13. bis 27. Jänner 2024 bietet Familien mit Kleinkindern einen günstigen Skiurlaub. Und die St. Johanner Kinderwoche ist überhaupt ein Event-Highlight für Familien (25. bis 29. März 2024). Kinder und Jugendliche erwartet ein Top-Programm.