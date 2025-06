Statt Attersee: Diese Badeseen in Oberösterreich sind noch nicht so überlaufen

Statt Neusiedlersee: Diese Seen rund um Wien sind noch echte Geheimtipps Bei den sommerlichen Temperaturen gibt es nichts Besseres als einen Sprung ins kühle Nass. Doch wer überfüllte Liegewiesen und Parkplatzchaos meiden will, sollte diese Seen kennen: Rund um Wien verstecken sich idyllische Naturjuwele, die (noch) als echte Geheimtipps gelten.