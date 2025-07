Statt Achensee: DIESE Badeseen in Tirol sind genauso schön!

Achensee kennen alle – aber Tirol hat noch viele weitere traumhafte Badeseen zu bieten! Von warmen Familiengewässern bis zu stillen Bergjuwelen: Entdecken Sie 8 Seen, die perfekt für heiße Sommertage sind – zum Schwimmen, Entspannen und Staunen.

Ja, wir geben es zu: Der Achensee ist traumhaft schön. Aber wussten Sie, dass Tirol noch eine ganze Reihe anderer Badeseen zu bieten hat, die locker mithalten können – und manchmal sogar noch einen Tick charmanter sind? Ob warmes Familienwasser, stille Bergidylle oder sportliche Abenteuer im kühlen Nass – hier kommen sieben Tipps für alle, die den Sommer am liebsten im oder am Wasser verbringen.

1. Plansee – Größer, klarer, aktiver

© Getty Images

Der Plansee gehört zu den größten Seen Tirols und ist ein echtes Allround-Talent. Schnorcheln, tauchen, rudern, segeln – hier wird Wassersport großgeschrieben. Wer es gemütlicher mag, findet auf den großzügigen Liegewiesen rund ums Ufer genug Platz zum Sonnen, Picknicken oder einfach nur Füße-ins-Wasser-hängen.

2. Heiterwanger See – Der stille Nachbar

© Getty Images

Direkt neben dem Plansee liegt der Heiterwanger See – ruhiger, aber nicht weniger schön. Er ist über einen natürlichen Kanal mit dem Plansee verbunden und lädt genauso zum Baden, Bootfahren und Genießen ein. Ideal für alle, die etwas weniger Trubel suchen, aber nicht auf Freizeitmöglichkeiten verzichten wollen.

3. Walchsee – Familienfreundlich und angenehm warm

© Getty Images

Mit seinen etwas höheren Wassertemperaturen ist der Walchsee perfekt für Familien mit Kindern oder alle, die beim Baden lieber nicht frieren. Rundherum gibt’s Badeplätze, Spielmöglichkeiten, Liegewiesen – und den Blick auf das Kaisergebirge gibt’s gratis dazu.

4. Piburger See – Klein, fein und unglaublich idyllisch

© Getty Images

Der Piburger See ist so etwas wie der Geheimtipp unter den Tiroler Badeseen. Eingebettet in eine Senke oberhalb von Oetz liegt dieser kleine Bergsee still und klar inmitten der Ötztaler Alpen. Ein Ort zum Durchatmen, Runterkommen und Schwimmen in fast schon mystischer Kulisse.

5. Schwarzsee – Warm, moorig, wunderbar

© Getty Images

Mit bis zu 27 Grad Wassertemperatur ist der Schwarzsee bei Kitzbühel der wärmste Moorsee Tirols. Wer gerne stundenlang planscht, ohne zu zittern, ist hier genau richtig. Außerdem sollen die Moorbestandteile im Wasser sogar gut für Haut und Gelenke sein – ob das stimmt, müssen Sie aber selbst herausfinden.

6. Hintersteiner See – Glasklare Bergkulisse

© Getty Images

Dieser See sieht aus wie gemalt: Smaragdgrünes Wasser, perfekte Spiegelungen, umgeben von den sanften Gipfeln des Wilden Kaisers. Der Hintersteiner See ist zwar nicht riesig, dafür punktet er mit Atmosphäre – und mit besonders klarem Wasser. Ein echtes Juwel für alle, die Ruhe und Natur lieben.

7. Vilsalpsee – Natur pur auf 1.165 Metern

© Getty Images

Der Vilsalpsee liegt hoch oben im Tannheimer Tal und ist umgeben von einer atemberaubenden Bergkulisse. Hier baden Sie mitten im Naturschutzgebiet – mit einer Extraportion frischer Bergluft und spektakulärer Aussicht. Ideal für alle, die Wanderschuhe gegen Badesachen tauschen wollen.

8. Zireiner See – Für Wanderfans mit Badepause





Der Zireiner See liegt zwar etwas versteckt, aber wer ihn erreicht, wird belohnt: Nach einer gemütlichen bis sportlichen Wanderung (je nach Route) wartet ein glasklarer Bergsee mit fantastischem Blick ins Rofan-Gebirge. Perfekt für ein kurzes Bad oder ein Picknick mit Aussicht.

Ob warm oder kalt, wild oder still, groß oder versteckt – Tirol hat für jeden Badegeschmack den passenden See. Und das Beste: Viele dieser Orte sind auch tolle Ausflugsziele abseits der Touristenpfade.