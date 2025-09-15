Bye bye, graues Herbstwetter: Das sind die buntesten Reiseziele weltweit

Genug von Nebel, Regen und tristem Grau? Dann wird es Zeit, den Herbstblues hinter sich zu lassen und sich auf die farbenfrohen Orte der Welt zu stürzen! Ein neues Ranking enthüllt die buntesten Reiseziele, die nicht nur Ihr Herz erwärmen, sondern auch Ihren Instagram-Feed erleuchten werden!

Das Kreativstudio Berlew aus Nottingham hat genau hingeschaut und die Städte unter die Lupe genommen, in denen nicht nur das Essen und die Geschichte glänzen, sondern die Gebäude selbst zu echten Touristenattraktionen werden. Das Ergebnis? Eine Liste der 20 farbenfrohsten Städte der Welt, bewertet nach der Vielfalt, Intensität und Fülle ihrer Farbtöne.

Platz 1: Burano, Italien

© Getty Images

Platz 1 geht an Burano, eine malerische Insel in der Lagune von Venedig, die wie ein lebendig gewordenes Gemälde aussieht! Hier ist nichts langweilig oder grau: Die Häuser sind in kräftigen Farben getaucht, die sich perfekt ergänzen: leuchtendes Rot, knalliges Blau, strahlendes Gelb und tiefes Orange! Die Fassaden sind streng reguliert, um das bunte „Patchwork“ von Farben zu bewahren, und der Anblick lässt jedes Herz höher schlagen. Perfekt für Ihre nächste Insta-Story!

Platz 2: Chefchaouen, Marokko

© Getty Images

Chefchaouen ist die „blaue Stadt“ Marokkos! Hier gibt es eine Farbe, die fast alles beherrscht: Blau in allen Nuancen! Vom tiefen Himmelblau bis zum sanften Pastell, in Chefchaouen ist jedes Gebäude in einem leuchtenden Blau getaucht, was dieser Stadt eine besondere Atmosphäre verleiht. Doch Blau ist hier nicht nur eine optische Wahl, sondern hat auch eine spirituelle Bedeutung und hilft, die Sommertemperaturen zu regulieren.

Platz 3: Guatapé, Kolumbien

© Getty Images

Ein weiteres Juwel der Farbvielfalt ist Guatapé in Kolumbien! Hier wird Farbe nicht nur auf den Wänden, sondern auch in den kunstvollen Reliefs gefeiert, die die Fassaden zieren. Jede Wand erzählt ihre eigene Geschichte, mit leuchtenden Primärfarben, die förmlich vor Energie strotzen! Die „Zócalos“, bunte Reliefs, die wie Bilderrahmen wirken, geben der Stadt einen einzigartigen Charakter.

Platz 4: Willemstad, Curaçao

© Getty Images

Hier mischt sich die koloniale niederländische Architektur mit tropischer Lebendigkeit. Das Ergebnis? Eine Stadt, die aussieht wie ein Regenbogen, der sich über das Meer erstreckt! Die pastellfarbenen Gebäude mit ihren verspielten Verzierungen wirken gleichzeitig elegant und lebendig – ein wahres Paradies für Farbenliebhaber und Hobby- Fotografen.

Platz 5: Havanna, Kuba

© Getty Images

Havanna in Kuba ist ein Ort, der den Charme vergangener Zeiten atmet. Die pastellfarbenen Gebäude, die von der Sonne der Karibik verwittert wurden, verleihen der Stadt eine nostalgische Schönheit. Doch Havanna ist mehr als nur verblasste Fassaden – die leuchtenden Farben und die charmante Patina machen die Straßen der Stadt zu einer der fotogensten Kulissen der Welt.

Die Top 20 der farbenfrohsten Reiseziele weltweit

Burano, Italien Chefchaouen, Marokko Guatape, Kolumbien Willemstad, Curaçao Havanna, Kuba Cinque Terre, Italien Buenos Aires, Argentinien Jodhpur, Indien San Juan, Puerto Rico Istanbul, Türkei Kopenhagen, Dänemark Rio de Janeiro, Brasilien Guayaquil, Ecuador Kapstadt, Südafrika Port-au-Prince, Haiti Neapel, Italien Mumbai, Indien Barcelona, Spanien San Francisco, USA Ho Chi Minh City, Vietnam

Diese Reiseziele bieten Ihnen nicht nur Sonne, sondern auch die pure Farb- und Lebensfreude, die Sie sofort wieder auflädt.