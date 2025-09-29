Strandurlaub im Herbst: Diese Insel passt am besten zu Ihnen

Herbstblues? Nicht mit uns! Ob entspannte Strände auf Mallorca, Surf-Spaß auf Fuerteventura oder tropische Abenteuer auf Bali – wir verraten, welche Insel im Herbst zu Ihnen passt. Sonne, Meer und Aktivitäten warten – auch außerhalb Europas!
Herbstzeit heißt oft: kühler, windiger, grauer Alltag. Aber wer sagt, dass man jetzt nicht noch Sonne tanken kann? Ein Strandurlaub im Herbst ist die perfekte Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen – und je nach Insel kann der Urlaub richtig vielseitig sein. Wir verraten, welche Insel zu welchem Urlaubstyp passt.
1. Mallorca – für die Allrounder
- Reine Strandtage möglich an ruhigen Buchten
- Wandern in der Serra de Tramuntana
- Radfahren auf anspruchsvollen Routen
- Tapas und mediterrane Küche genießen
Für wen: Ideal, wenn Sie Sonne, Strand und ein bisschen Aktivurlaub kombinieren wollen.
2. Fuerteventura – Surferparadies
- Lange Sandstrände für entspannte Stunden
- Surfen, Kitesurfen, Windsurfen
- Trailrunning durch Dünenlandschaften
- Sonnenbaden ohne Gedränge
Für wen: Wer Aktivurlaub am Wasser liebt und gerne Sport mit Strand kombiniert.
3. Teneriffa – Natur, Strand & Berge
- Traumstrände wie Playa de las Teresitas
- Wandern im Teide-Nationalpark
- Surfen und Kitesurfen
- Mildes Klima auch im Herbst
Für wen: Perfekt für Natur- und Aktivurlauber:innen, die Sonne, Meer und Berge kombinieren wollen.
4. Sardinien – Natur & Ruhe
- Kristallklares Wasser & weiße Sandstrände
- Wandern in Gebirgszügen oder entlang der Küste
- Kayak-Touren und Schnorcheln
- Authentische italienische Küche
Für wen: Perfekt für Genießer:innen, die Ruhe und Natur lieben.
5. Kreta – Kultur trifft Strand
- Entspannen an langen Sandstränden
- Wandern in der Samaria-Schlucht
- Historische Stätten wie Knossos erkunden
- Lokale Küche und Olivenhaine entdecken
Für wen: Wer Strandurlaub mit Kultur und Natur kombinieren möchte.
6. Madeira – Aktivurlaub für Bergliebhaber
- Levada-Wanderungen durch spektakuläre Landschaft
- Trailrunning mit Meerblick
- Baden in Naturpools
- Milde Temperaturen auch im Herbst
Für wen: Perfekt für aktive Urlauber:innen, die Bewegung und atemberaubende Landschaft lieben.
7. Zypern – Sonnenanbeter & Relaxer
- Lange, feinsandige Strände
- Baden, Sonnen, lesen & entspannen
- Mountainbiking oder Wandern im Troodos-Gebirge
- Historische Stätten und Tavernen
Für wen: Ideal für alle, die einen Mix aus Sonne, Strand und ein wenig Abenteuer suchen.
8. Mauritius – Tropenparadies
- Traumstrände mit weißem Sand
- Schnorcheln und Tauchen in bunten Korallenriffen
- Wanderungen durch Regenwald und Wasserfälle
- Wassersport wie Kitesurfen oder Segeln
Für wen: Wer tropische Sonne, Natur und Abenteuer kombinieren möchte.
9. Bali – Surf- & Yoga-Insel
- Perfekte Wellen zum Surfen
- Yoga-Retreats und Wellness-Angebote
- Trekking im Dschungel und Vulkanwanderungen
- Reisterrassen, Tempel und Kultur erleben
Für wen: Ideal für Aktivurlauber:innen, die Sport, Natur und Entspannung suchen.
10. Seychellen – Exotische Ruheoase
- Abgelegene Buchten für ungestörtes Sonnenbaden
- Inselhopping mit Booten
- Schnorcheln mit exotischen Fischen
- Naturwanderungen durch tropische Wälder
Für wen: Wer absolute Ruhe, Luxus und Natur pur sucht.
Herbst bedeutet nicht automatisch Couch und Grau in Grau. Ob Sie nun einen entspannten Strandurlaub, Aktivurlaub oder tropisches Abenteuer suchen – die perfekte Insel ist nur einen Flug entfernt. Weniger Touristen, mildes Klima und viele Sonnenstunden inklusive. Packen Sie also die Badesachen ein – auch im Herbst lohnt sich ein Sprung ins Meer!