Strandurlaub im Herbst: Diese Insel passt am besten zu Ihnen
© Getty Images

Sonne & Meer

Strandurlaub im Herbst: Diese Insel passt am besten zu Ihnen

29.09.25, 13:39
Teilen

Herbstblues? Nicht mit uns! Ob entspannte Strände auf Mallorca, Surf-Spaß auf Fuerteventura oder tropische Abenteuer auf Bali – wir verraten, welche Insel im Herbst zu Ihnen passt. Sonne, Meer und Aktivitäten warten – auch außerhalb Europas! 

Herbstzeit heißt oft: kühler, windiger, grauer Alltag. Aber wer sagt, dass man jetzt nicht noch Sonne tanken kann? Ein Strandurlaub im Herbst ist die perfekte Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen – und je nach Insel kann der Urlaub richtig vielseitig sein. Wir verraten, welche Insel zu welchem Urlaubstyp passt. 

1. Mallorca – für die Allrounder

Strandurlaub im Herbst: Diese Insel passt am besten zu Ihnen
© Getty Images
  • Reine Strandtage möglich an ruhigen Buchten
  • Wandern in der Serra de Tramuntana
  • Radfahren auf anspruchsvollen Routen
  • Tapas und mediterrane Küche genießen

Für wen: Ideal, wenn Sie Sonne, Strand und ein bisschen Aktivurlaub kombinieren wollen. 

2. Fuerteventura – Surferparadies

Strandurlaub im Herbst: Diese Insel passt am besten zu Ihnen
© Getty Images
  • Lange Sandstrände für entspannte Stunden
  • Surfen, Kitesurfen, Windsurfen
  • Trailrunning durch Dünenlandschaften
  • Sonnenbaden ohne Gedränge

Für wen: Wer Aktivurlaub am Wasser liebt und gerne Sport mit Strand kombiniert.

3. Teneriffa – Natur, Strand & Berge 

Strandurlaub im Herbst: Diese Insel passt am besten zu Ihnen
© Getty Images
  • Traumstrände wie Playa de las Teresitas
  • Wandern im Teide-Nationalpark
  • Surfen und Kitesurfen
  • Mildes Klima auch im Herbst

Für wen: Perfekt für Natur- und Aktivurlauber:innen, die Sonne, Meer und Berge kombinieren wollen.

4. Sardinien – Natur & Ruhe

Strandurlaub im Herbst: Diese Insel passt am besten zu Ihnen
© Getty Images
  • Kristallklares Wasser & weiße Sandstrände
  • Wandern in Gebirgszügen oder entlang der Küste
  • Kayak-Touren und Schnorcheln
  • Authentische italienische Küche

Für wen: Perfekt für Genießer:innen, die Ruhe und Natur lieben.

5. Kreta – Kultur trifft Strand

Strandurlaub im Herbst: Diese Insel passt am besten zu Ihnen
© Getty Images
  • Entspannen an langen Sandstränden
  • Wandern in der Samaria-Schlucht
  • Historische Stätten wie Knossos erkunden
  • Lokale Küche und Olivenhaine entdecken

Für wen: Wer Strandurlaub mit Kultur und Natur kombinieren möchte.

6. Madeira – Aktivurlaub für Bergliebhaber

Strandurlaub im Herbst: Diese Insel passt am besten zu Ihnen
© Getty Images
  • Levada-Wanderungen durch spektakuläre Landschaft
  • Trailrunning mit Meerblick
  • Baden in Naturpools
  • Milde Temperaturen auch im Herbst

Für wen: Perfekt für aktive Urlauber:innen, die Bewegung und atemberaubende Landschaft lieben.

7. Zypern – Sonnenanbeter & Relaxer

Strandurlaub im Herbst: Diese Insel passt am besten zu Ihnen
© Getty Images
  • Lange, feinsandige Strände
  • Baden, Sonnen, lesen & entspannen
  • Mountainbiking oder Wandern im Troodos-Gebirge
  • Historische Stätten und Tavernen

Für wen: Ideal für alle, die einen Mix aus Sonne, Strand und ein wenig Abenteuer suchen.

8. Mauritius – Tropenparadies

Strandurlaub im Herbst: Diese Insel passt am besten zu Ihnen
© Getty Images
  • Traumstrände mit weißem Sand
  • Schnorcheln und Tauchen in bunten Korallenriffen
  • Wanderungen durch Regenwald und Wasserfälle
  • Wassersport wie Kitesurfen oder Segeln

Für wen: Wer tropische Sonne, Natur und Abenteuer kombinieren möchte.

9. Bali – Surf- & Yoga-Insel

Strandurlaub im Herbst: Diese Insel passt am besten zu Ihnen
© Getty Images
  • Perfekte Wellen zum Surfen
  • Yoga-Retreats und Wellness-Angebote
  • Trekking im Dschungel und Vulkanwanderungen
  • Reisterrassen, Tempel und Kultur erleben

Für wen: Ideal für Aktivurlauber:innen, die Sport, Natur und Entspannung suchen.

10. Seychellen – Exotische Ruheoase

Strandurlaub im Herbst: Diese Insel passt am besten zu Ihnen
© Getty Images
  • Abgelegene Buchten für ungestörtes Sonnenbaden
  • Inselhopping mit Booten
  • Schnorcheln mit exotischen Fischen
  • Naturwanderungen durch tropische Wälder

Für wen: Wer absolute Ruhe, Luxus und Natur pur sucht. 

 

Herbst bedeutet nicht automatisch Couch und Grau in Grau. Ob Sie nun einen entspannten Strandurlaub, Aktivurlaub oder tropisches Abenteuer suchen – die perfekte Insel ist nur einen Flug entfernt. Weniger Touristen, mildes Klima und viele Sonnenstunden inklusive. Packen Sie also die Badesachen ein – auch im Herbst lohnt sich ein Sprung ins Meer!

