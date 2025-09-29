Strandurlaub im Herbst: Diese Insel passt am besten zu Ihnen

Herbstblues? Nicht mit uns! Ob entspannte Strände auf Mallorca, Surf-Spaß auf Fuerteventura oder tropische Abenteuer auf Bali – wir verraten, welche Insel im Herbst zu Ihnen passt. Sonne, Meer und Aktivitäten warten – auch außerhalb Europas!

Herbstzeit heißt oft: kühler, windiger, grauer Alltag. Aber wer sagt, dass man jetzt nicht noch Sonne tanken kann? Ein Strandurlaub im Herbst ist die perfekte Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen – und je nach Insel kann der Urlaub richtig vielseitig sein. Wir verraten, welche Insel zu welchem Urlaubstyp passt.

1. Mallorca – für die Allrounder

© Getty Images

Reine Strandtage möglich an ruhigen Buchten

Wandern in der Serra de Tramuntana

Radfahren auf anspruchsvollen Routen

Tapas und mediterrane Küche genießen

Für wen: Ideal, wenn Sie Sonne, Strand und ein bisschen Aktivurlaub kombinieren wollen.

2. Fuerteventura – Surferparadies

© Getty Images

Lange Sandstrände für entspannte Stunden

Surfen, Kitesurfen, Windsurfen

Trailrunning durch Dünenlandschaften

Sonnenbaden ohne Gedränge

Für wen: Wer Aktivurlaub am Wasser liebt und gerne Sport mit Strand kombiniert.

3. Teneriffa – Natur, Strand & Berge

© Getty Images

Traumstrände wie Playa de las Teresitas

Wandern im Teide-Nationalpark

Surfen und Kitesurfen

Mildes Klima auch im Herbst

Für wen: Perfekt für Natur- und Aktivurlauber:innen, die Sonne, Meer und Berge kombinieren wollen.

4. Sardinien – Natur & Ruhe

© Getty Images

Kristallklares Wasser & weiße Sandstrände

Wandern in Gebirgszügen oder entlang der Küste

Kayak-Touren und Schnorcheln

Authentische italienische Küche

Für wen: Perfekt für Genießer:innen, die Ruhe und Natur lieben.

5. Kreta – Kultur trifft Strand

© Getty Images

Entspannen an langen Sandstränden

Wandern in der Samaria-Schlucht

Historische Stätten wie Knossos erkunden

Lokale Küche und Olivenhaine entdecken

Für wen: Wer Strandurlaub mit Kultur und Natur kombinieren möchte.

6. Madeira – Aktivurlaub für Bergliebhaber

© Getty Images

Levada-Wanderungen durch spektakuläre Landschaft

Trailrunning mit Meerblick

Baden in Naturpools

Milde Temperaturen auch im Herbst

Für wen: Perfekt für aktive Urlauber:innen, die Bewegung und atemberaubende Landschaft lieben.

7. Zypern – Sonnenanbeter & Relaxer

© Getty Images

Lange, feinsandige Strände

Baden, Sonnen, lesen & entspannen

Mountainbiking oder Wandern im Troodos-Gebirge

Historische Stätten und Tavernen

Für wen: Ideal für alle, die einen Mix aus Sonne, Strand und ein wenig Abenteuer suchen.

8. Mauritius – Tropenparadies

© Getty Images

Traumstrände mit weißem Sand

Schnorcheln und Tauchen in bunten Korallenriffen

Wanderungen durch Regenwald und Wasserfälle

Wassersport wie Kitesurfen oder Segeln

Für wen: Wer tropische Sonne, Natur und Abenteuer kombinieren möchte.

9. Bali – Surf- & Yoga-Insel

© Getty Images

Perfekte Wellen zum Surfen

Yoga-Retreats und Wellness-Angebote

Trekking im Dschungel und Vulkanwanderungen

Reisterrassen, Tempel und Kultur erleben

Für wen: Ideal für Aktivurlauber:innen, die Sport, Natur und Entspannung suchen.

10. Seychellen – Exotische Ruheoase

© Getty Images

Abgelegene Buchten für ungestörtes Sonnenbaden

Inselhopping mit Booten

Schnorcheln mit exotischen Fischen

Naturwanderungen durch tropische Wälder

Für wen: Wer absolute Ruhe, Luxus und Natur pur sucht.

Herbst bedeutet nicht automatisch Couch und Grau in Grau. Ob Sie nun einen entspannten Strandurlaub, Aktivurlaub oder tropisches Abenteuer suchen – die perfekte Insel ist nur einen Flug entfernt. Weniger Touristen, mildes Klima und viele Sonnenstunden inklusive. Packen Sie also die Badesachen ein – auch im Herbst lohnt sich ein Sprung ins Meer!