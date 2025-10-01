Salzburg im Herbst: Warum Sie die Mozartstadt jetzt unbedingt besuchen sollten

Die schöne Mozartstadt Salzburg hat im Herbst viel zu bieten: Die Salzburger Märkte bieten ihre üppige Ernte an und jede Menge klassische Kulturveranstaltungen locken jetzt in die historische Stadt. Zudem begeistern viele Natur-Erlebnisse rundherum.

Für viele eine der schönsten Städte der Welt ist die Mozartstadt Salzburg. Im Geburtsort von Wolfgang Amadeus Mozart spürt man allerorts die Harmonie von Tradition und Moderne, von Natur und Kultur, umgeben vom grandiosen Panorama der umliegenden Berglandschaft. Wer diese traumhafte Stadt noch nie besucht hat - vor allem der Herbst lockt zu ausführlichen Erkundungstouren.

Bauernmärkte

Herbstzeit ist Erntezeit. Gerade jetzt bieten die Salzburger Märkte ihre üppige Ernte an. Frisches Obst und Gemüse, so weit das Auge reicht. Vor der prächtigen Kulisse der Kollegienkirche ist von Montag bis Samstag der beliebte "Grünmarkt" aufgebaut. Frisches heimisches Obst und Gemüse, aber auch exotische Köstlichkeiten, Käse oder Mehlspeisen gilt es hier zu gustieren. Jeden Donnerstagvormittag treffen sich die Hobbyköche auf der "Schranne" vor der Andräkirche. Ergänzt werden die Salzburger Märkte durch kleinere, wöchentlich stattfindende Bauernmärkte.

Salzburger Stadtberge

Der Herbst ist freilich auch die beste Zeit für eine Entdeckung der Salzburger Stadtberge. Kapuziner- und Mönchsberg laden zu entspannten, familienfreundlichen Wanderungen ein und bieten dabei eine einzigartige Mischung aus Natur, Kultur und traumhaften Postkartenmotiven.

© Getty Images

So startet die Route über den Mönchsberg an der Tourismusinformation am Mozartplatz und beginnt beim Aufstieg zum Kloster Nonnberg. Der kleine Abstecher zur St. Erhardkirche lohnt sich -besonders wegen der Atmosphäre in den Gässchen des sogenannten Nonntals. Weiter geht es vorbei am Krautwächter-Häuschen auf den Mönchs-und Festungsberg. Hier kann man entscheiden: Rechts lohnt der Besuch der Festung Hohensalzburg, links führt einer der beliebtesten Wege der Einheimischen, vorbei am Museum der Moderne Salzburg bis zum Augustiner Bräu Kloster Mülln.

Die Stadtwanderung über den Kapuzinerberg startet an der Tourismusinformation am Mozartplatz, dauert etwa eineinhalb Stunden und schlängelt sich quasi einmal rund um den Berg. Der Aufstieg erfolgt über die Imbergstiege, an deren Ende man gleich rechts abbiegt. Der historische Basteiweg entlang der Stadtmauer ist zwar nicht kinderwagentauglich, aber bietet die wohl schönsten Panoramablicke auf die Altstadt. Angekommen beim Franziskischlössl bietet sich eine kleine Stärkung an, bevor der Weg zurück in die Stadt, vorbei am Kapuzinerkloster, führt.

Musikalischer Herbst

Wer glaubt, nach den Festspielen im Sommer wird es ruhig in Salzburg, der irrt. Denn jetzt beginnt eine Saison der Vielseitigkeit: Die ganze Stadt wird beispielsweise beim Festival Jazz&TheCity (von 16. bis 19. Oktober) Bühne. An verschiedenen Standorten sorgen unterschiedliche Künstler für eine unvergleichliche Stimmung und musikalische Experimente.

Auf dem Programm stehen Weltmusik, Jazz und elektronische Musik, internationale Größen ebenso wie vielversprechende Newcomer. Musiker und Musikbegeisterte ziehen durch Salzburgs Gassen und Straßen und genießen die Mischung aus Musik, Kulinarik und den ungezwungenen Begegnungen. Und das alles bei freiem Eintritt.

Traditionskaffeehäuser

Im Herbst laden auch die Traditionskaffeehäuser Salzburger zum Genießen und Verweilen ein. Bei Melange und hausgemachter Mehlspeise wird das Wetter schnell zur Nebensache.

© Getty Images

Eine Institution ist das Café Tomaselli am Alten Markt. Noch heute ist es in Familienbesitz und repräsentiert auf stilvolle Art und Weise mehr als 300 Jahre altösterreichische Kaffeehaus-Tradition. Prächtige Holzvertäfelungen mit Intarsien zieren die Wände und versetzen den Gast, ebenso wie Marmortische, Silbertabletts, Ober im Smoking und "Kuchendamen", in die "gute alte Zeit".

Imitten Salzburgs berühmtester Einkaufsstraße, der Getreidegasse, ist das Traditionscafé Mozart (eines der ältesten Salzburger Cafés) zu finden. Das Kaffeehaus in der Belle Etage besticht durch eine umfangreiche Speisekarte mit großem Frühstücksangebot, diversen Kaffeespezialitäten, österreichischen Süßspeisen und pikanten Tagesgerichten.

Schon immer Treffpunkt berühmter Künstler, Musiker und Schauspieler war das traditionsreiche Café Bazar an der Salzach. Das Interieur versprüht das einmalige Flair der berühmten österreichischen Kaffeehauskultur und von der Terrasse aus eröffnet sich ein prachtvoller Postkartenblick auf die Altstadt Salzburgs. Tipp: Die hauseigene Kaffeespezialität Bazar-Melange genießen!