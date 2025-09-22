Indian Summer in den heimischen Bergen

Im Farbenmeer des Herbstes zur Ruhe finden. Die schönsten Wanderungen von Matrei in Osttirol bis zum Nassfeld in Kärnten.Zwischen goldgelben Lärchen, klaren Seen und warmem Herbstlicht lädt der Indian Summer zum Entschleunigen ein.

Zedlacher Paradies © Outside Hotel

Zedlacher Paradies. Das Naturjuwel liegt oberhalb von Matrei in Osttirol, wo man einen der ältesten Lärchenbestände Europas findet – manche dieser Giganten sind über 500 Jahre alt und bringen es auf einen Stammumfang von bis zu sieben Metern! Ein gut ausgebauter Rundweg führt durch das Zedlacher Paradies (5 km). Dabei sorgen die jahrhundertealten Lärchen, das weiche Sonnenlicht und der federnde Waldboden bei Wanderern für Ruhe und Erdung. Der Rundweg führt vorbei an Bauernhöfen und Lichtungen mit Ausblick ins Iseltal, begleitet von Schautafeln, die Geschichten über Flora, Fauna und frühere Generationen erzählen. Die zum Wunsch nach Ruhe passende Unterkunft findet man ebenfalls in Matrei.

Relaxen im Naturhotel Outside in Matrei Osttirol © Naturhotel Outside

Das familiengeführte und biozertifizierte Naturhotel Outside****s ist ein wahrer Rückzugsort wie geschaffen für ruhesuchende Entdeckerinnen und Entdecker. Im erneuerten und erweiterten NaturSPA können Gäste sich im Solebad erholen, das mit etwa 600.000 Jahre altem Defregger Heilwasser gespeist wird. Kulinarisch verwöhnt wird man im Gourmetrestaurant mit regionalen Köstlichkeiten. Der Senior-Chef kennt die besten „Pilzplatzerln“ und sorgt damit schon mal für die Grundzutat von Verena Ganzer‘s Hausspezialität: Osttiroler Steinpilz Tortelloni – vollendet mit Kräutern aus dem eigenen Garten.

Angebot von Wild-Watching Exkusionen im Wanderhotel Gassner © Linda Zechmeister

NP Hohe Tauern: Den „Big 5“ der Alpen auf der Spur

Auf Alpen-Safari. Im Nationalpark Hohe Tauern bietet das Wanderhotel Gassner****s in Neukirchen am Großvenediger ein besonderes Erlebnis: Gastgeber Hans-Peter Gassner lädt im Herbst zu Wild Watching-Exkursionen ins Obersulzbachtal. Mit Stativ und Fernglas ausgestattet können Gäste Steinbock, Murmeltier, Steinadler, Bartgeier und Gams in freier Wildbahn beobachten. Geduld, leise Schritte und offene Sinne sind gefragt – belohnt wird man mit Momenten, die tief berühren. Abgerundet wird das Abenteuer mit einem Hüttenschnapserl und einer „Wilderer-Jause“ auf der Berndlalm. Zurück im Hotel darf man sich auf wahre Wohlfühlmomente freuen: Im 1.200 m² Crystal- & GartenSPA warten Farblichthallenbad, Naturpool „Blausee“ und eine Adults-Only-Saunawelt mit Bergblick. 49 individuell gestaltete Zimmer bieten Rückzugsorte voller Charme. Genussmomente verspricht schon das Frühstücksbuffet mit Pancake-Türmchen, frischen Bowls mit Früchten, Nüssen und Samen. Frische Kräuter holt man sich selbst im Naschgarten. Abends wird ein fünfgängiges Menü serviert– regionale Produkte stehen dabei im Fokus.

Karnischer Höhenweg © Martin Hofmann

Nassfeld Kärnten: Wandern zwischen Genuss und Geschichte

Karnischer Höhenweg. Entlang der österreichisch-italienischen Grenze zieht sich der Karnische Höhenweg, auch „Milchstraße“ genannt. Über 150 Kilometer führt er durch Landschaften voller Geschichte und Natur. Im Herbst, wenn Lärchen golden leuchten und der Indian Summer das Gailtal verzaubert, entfaltet dieser Weg seine ganze Magie.

Auf den Spren des Almkäses am Karnischen Höhenweg © NLW

Von Hütte zu Hütte wandert man auf den Spuren des Gailtaler Almkäses. Hier duftet es nach frisch gebackenem Brot, Almbutter und Holzfeuer, während Käsekessel über offenem Feuer köcheln. Ein Weg, der Genuss, Kultur und Natur zu einem unvergesslichen Erlebnis verbindet.

Top-Hotels■ Naturhotel Outside. Matrei in Osttirol. Familiengeführtes Hotel mit neuen Suiten aus Lärchenholz. Herzstück ist die Küche – hier wird alles selbstgemacht. Midweek-Special 3N inkl. HP und geführter Wanderung ab 382 Euro /Person.www.hotel-outside.at■ Hotel Gassner. Neukirchen am Großvenediger. Spa- und Wellnesscenter mit Innenpool, saisonaler Außenpool. 7N mit 3/4 Pension ab 1.057 Euro/Pers. www.hotel-gassner.at