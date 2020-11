Helene Fischer: Fans zittern um ihr geplantes Comeback

Helene Fischer will am 26. März ein großes Open-Air-Konzert in Bad Gastein geben. Wird es stattfinden können?

Bad Gastein. Es wäre bereits das zweite Mal, dass die Fans von Helene Fischer bitter enttäuscht würden. Ihr Auftritt in Bad Gastein war bereits für März 2020 angesagt und musste wegen Corona verschoben werden. Jetzt könnte das große Open-Air-Konzert wegen der Ski-Verbots-Diskussion erneut wackeln. Doch Fischer und ihr Team hoffen, dass der Auftritt stattfinden kann. "Im Moment halten wir an den Plänen für das Konzert fest. Es gibt ja noch keine offiziellen Verordnungen für Ende März", sagte Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb gegenüber "Bild". Spätestens Ende Februar 2021 müsse aber eine endgültige Entscheidung getroffen werden, ob das Konzert stattfinden kann. Fischer-Comeback Der Schlagerstar Helene Fischer zeigt sich seit 2019 nur noch sehr spärlich in der Öffentlichkeit. Auch im Jahr 2020 hatte sich das kaum geändert. Umso mehr fiebern die Helene-Fans einem Auftritt am 26. März 2021 beim Open Air in Bad Gastein entgegen.