Millionen-Schaden: Randalierer zerstören Olympia-Eiskanal

Der Eiskanal in Cortina sorgt weiterhin für Skandale. Keine zwei Wochen nach den Winterspielen befindet sich die Bahn schon in einem katastrophalen Zustand. Experten schätzen den Schaden auf mehr als eine Million Euro ein.

Laut der italienischen Regionalzeitung "Corriere delle Alpi" wurde der Eiskanal direkt nach der Abschlussfeier kontrolliert. In einem 45-seitigen Schadensbericht stellten die Experten fest, dass die Anlage Schäden in Summe von mehr als einer Million Euro aufweist.

Wie die Zeitung "Il Nord Est" berichtet, befindet sich die Strecke in einem "fast völlig verwahrlosten" Zustand wieder. Nur wenige Bereiche sind verschont geblieben. Der Rest des Sliding Centers wurde "ohne jegliche Reinigung, Aufräumarbeiten oder Instandsetzung" zurückgelassen.

Lange Schadensliste

Die meisten Räume der Anlage, darunter der Kontrollraum im Zielbereich, waren nicht abgeschlossen. Darin befand sich Technik im Wert von Hunderttausenden Euro.

Die Liste der beschädigten Sachen ist sehr lang. Unter anderem wurden Messinstrumente und Schalttafeln beschädigt, Isolierung und Installationskanäle zerstört, Rohre verbogen. An den Bahnbordwänden wurden die Schrauben gelockert oder entfernt. Die Schutzgeländer und Tore waren kaputt. Ebenfalls wurden frei hängende und durchtrennte Kabel vorgefunden.

Bürgermeister enttäuscht

Die Schadensliste sorgt schon für die erste Absage. Eigentlich sollten in Cortina vom 10. bis 12. März die italienischen Meisterschaften im Bob, Skeleton und Rodeln stattfinden. Diese wurden nun abgesagt.

Bürgermeister Gianluca Lorenzi erklärte enttäuscht: "Die italienischen Meisterschaften auszurichten, wäre fantastisch gewesen, vor allem im Hinblick auf die Kontinuität: Wir hätten unseren anhaltenden Erfolg eindrucksvoll unter Beweis stellen können. Doch heute müssen wir die Anlage erst einmal wieder voll funktionsfähig machen."

Schon vor den Winterspielen sorgte der Eiskanal in Cortina für Negativschlagzeilen. Die Kosten waren explodiert und das Projekt wurde verspätet fertiggestellt. Den Paralympics ist dieses Problem erspart geblieben. Auf ihrem Programm befinden sich keine Schlitten-Wettbewerbe.