Knalleffekt: Thomas Müller hat sich entschieden

Die Bayern-Legende spricht über die Zukunft.

Nach 17 Jahren beim FC Bayern stand Thomas Müller bei der Klub-WM in den USA zum letzten Mal für die Münchner am Platz. Ob der 35-Jährige seine Karriere fortsetzt, war bis zuletzt offen, nun spricht der Weltmeister von 2014 Klartext.

„Ich habe noch Lust, Fußball zu spielen. Ich habe mich deshalb entschlossen, auf jeden Fall weiterzuspielen. Ich werde weiter Fußballer sein“, so Müller am Rande eines Werbedrehs. „Ich liebe die Fußballbühne und den Druck. So lange mein Körper es zulässt, werde ich weiterspielen.“

"Es kribbelt schon"

Wohin er wechselt, lässt Müller zwar noch offen, verrät aber gleichzeitig, dass es kein Verein in Europa ist. „Ich will etwas Neues erleben“, so Müller. Der 35-Jährige deutet dabei auch gleich einen Wechsel in die USA an. „Die MLS ist eine interessante Liga“, so Müller.

Der Deal wird wohl demnächst offiziell verkündet: „Es kribbelt schon langsam“, so die Bayern-Legende. Am wahrscheinlichsten gilt weiterhin ein Wechsel zu Los Angeles FC.