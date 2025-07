Transfer-Hammer: Müller will doch nicht in die USA

Am Dienstag meldeten unzählige Medien, dass sich Thomas Müller für einen Wechsel in die US-Liga MLS entschieden hat; einen Tag später sieht die Sache wieder ganz anders aus.

Eigentlich war nur noch die Frage, zu welchem Verein es Thomas Müller in die USA zieht. Klar ist bislang nur, dass nach 503 Spielen im Dress des FC Bayern München die Ära zu Ende geht. Ein Karriere-Ende dürfte für den Weltmeister nicht in Frage kommen. Nun dürfte ein absolut unerwarteter Verein in der Pole Position stehen, sein nächster Arbeitgeber zu werden.

Entscheidung bei den Bayern: DIESER Star kommt

DARUM war Leroy Sané beim Galatasaray-Test gegen Admira nicht dabei

DIESE Monster-Gehälter bremsen Bayerns Transfer-Pläne

Berichten zufolge soll Müller dem Team bereits zugesichert haben, dass es eine der letzten beiden Optionen für ihn sei. Die Rede ist vom australischen Erstligisten Sydney FC. Auch laut den australischen Medien sind weiterhin die USA in der Pole Position, doch ein Wechsel nach Australien wäre ein absoluter Hammer.

Während der Klub-WM in den USA sagte der 35-Jährige, dass er "gerne etwas Neues entdecken" würde und ein exotischeres Land einen klaren Vorteil habe. Viel exotischer als ein Umzug nach Australien geht aus Sicht eines Fußballers wohl kaum.

Wiedersehen mit altem Bekannten

Doch Müller wäre nicht der erste Star-Kicker, den es nach "Down Under" zieht. Selbst in Sydney würde er auf einen alten Bekannten treffen, der ihm vielleicht sogar einige Tipps und Empfehlungen geben kann.

© Getty

Douglas Costa, mit dem Müller mehrere Jahre zusammen in München verbrachte, ist seit einem Jahr in Australien engagiert. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, muss sich Müller nun nur noch zwischen Sydney und Los Angeles entscheiden.