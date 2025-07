"Se queda"-Rätsel! Hummels und Müller schüren Transfer-Gerüchte

Was steckt hinter diesem Post? Ein simples Instagram-Selfie von Mats Hummels (Borussia Dortmund) und Thomas Müller (Ex-Bayern-Star) sorgt seit Tagen für hitzige Spekulationen.

Am 17. Juli postete Hummels ein Foto, das die beiden Weltmeister von 2014 vor einem Restaurant in der Münchner Innenstadt zeigt. Peace-Zeichen, breites Grinsen – doch die Bildunterschrift macht es brisant: „Se queda“ – auf Deutsch: „Er bleibt“.

Erinnerung an Neymar-Mega-Transfer

Fußballfans kennen die Anspielung: 2017 postete Gerard Piqué fast identisch ein Bild mit Neymar – nur neun Tage später wechselte der Brasilianer für 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain.

Müllers Zukunft weiter unklar

Nach seinem emotionalen Abschied vom FC Bayern München (756 Spiele, 33 Titel) ist Müllers Zukunft offen. Ein Wechsel in die MLS zu Los Angeles FC soll seit Wochen verhandelt werden – Adidas könnte den Deal mitfinanzieren. Auch ein Karriereende oder ein Engagement in der von Piqué gegründeten Kings League sind im Gespräch.

Nur Spaß oder versteckte Botschaft?

Fans rätseln: Bedeutet „Se queda“, dass Müller in München bleibt? Oder ist es nur ein ironischer Insider-Witz? Müller selbst hatte zuletzt gesagt: „Ich werde sehen, was die nächsten Tage in meinem Kopf so vorgeht.“

Bis Klarheit herrscht, genießt Müller seine freie Zeit – beim Golf mit Bastian Schweinsteiger oder bei Treffen mit alten Teamkollegen wie Hummels.