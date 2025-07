DARUM war Leroy Sané beim Galatasaray-Test gegen Admira nicht dabei

Am Sonntag hätte Superstar Leroy Sané nach seinem Wirbel-Wechsel vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul in Linz gegen die Admira sein Debüt für den Türkei-Klub geben sollen, doch er stand nicht einmal im Kader.

Alles war angerichtet. In der Linzer Raiffeisen Arena fand eine große Party statt. Rap-Star Eko Fresh heizte vor dem Test-Kracher zwischen Galatasaray und der Admira ein. Die Fans, die sich Tickets kauften, hofften auf das Debüt des neuen Superstars Leroy Sané. Die Hoffnung war allerdings vergebens.

Der DFB-Teamspieler fehlte in Oberösterreich, stand bei dem 2:1-Testsieg gegen die Südstädter nicht einmal im Kader. Dafür durfte Ex-Rapid-Star Yusuf Demir von Beginn an ran. Trainer Okan Buruk verriet vor dem Spiel, wieso der neue Fan-Liebling noch fehlt.

© Getty

Sané war noch in den USA

Sané musste nach dem Wirbel um seinen Transfer in die Türkei noch mit den Bayern zur Klub-WM in die USA fliegen. Er kehrte erst Anfang des Monats nach Europa zurück. Derzeit gab ihm sein neuer Verein noch Urlaub bis 24. Juli. "Wir haben Leroy Sané die Erlaubnis gegeben. Er ist aus den USA zurückgekehrt und wird am 24. Juli mit dem Training beginnen“, erklärt Buruk.

Doch Sané soll erst der Anfang sein. Der amtierende türkische Meister bastelt an weiteren Mega-Deals. So soll man sich auf der Torhüter-Position mit Marc-André ter Stegen oder Brasilien-Keeper Ederson verstärken wollen. Weiters könnte Victor Osimhen endgültig für 80 Millionen in die Metropole wechseln.