Nach Sané-Coup: Mourinho lockt DIESEN Mega-Star in die Türkei

Nach Leroy Sané mit Galatasaray steht der nächste Weltklasse-Kicker vor einem Wechsel in die Türkei.

Leroy Sané wird sich ab nächster Saison das Trikot von Galatasaray Istanbul überstreifen. Dieser Deal schockte die Fußball-Welt. Mit gerade 29 Jahren wechselt der DFB-Nationalspieler in die Bosporus-Metropole. Eine Station, die bislang eher bekannt war, um zum Karriere-Ausklang ein letztes Mal richtig abzucashen. Der Ex-Bayern-Star kassiert laut Berichten in Istanbul stolze 15 Millionen Euro. Jetzt plant Stadtrivale Fenerbahce mit Star-Coach José Mourinho eine noch viel größere Transfer-Sensation.

Fenerbahce, die auf dem asiatischen Teil der Stadt beheimatet sind, belegten in der abgelaufenen Saison Platz 2, 11 Punkte hinter Galatasaray. Nächste Saison will man wieder angreifen und den Titel holen, den ersten seit 2014. Dafür verfolgt "The Special One" einen spektakulären Transfer-Plan in diesem Sommer.

Kommt es zum großen Transfer-Knall?

Wie die türkische Zeitung Fanatik berichtet, soll ein absoluter Weltstar der Königstransfer von Mourinho werden. Er kickte für Barcelona und Paris Saint-Germain und ist derzeit wieder in seiner Heimat unter Vertrag. Die Rede ist von niemand Geringerem als Neymar. Nach seinem Wüsten-Desaster kehrte er zu seinem Heimatklub Santos FC zurück und wäre im Sommer sogar ablösefrei zu haben.

© Getty ×

Doch das wäre nur die Spitze des Eisbergs von Mourinhos Kaderzusammenstellung. Man will sich auch bei Champions-League-Sieger Paris bedienen und Goncalo Ramos und Kang-in Lee verpflichten. Als Sturm-Partner für Neymar soll laut dem Bericht ein weiterer großer Name kommen. Mit Heung-Min Son von Tottenham sollen bereits erste Gespräche geführt worden sein. Mourinho kennt den Südkoreaner aus der gemeinsamen Zeit bei Tottenham.

© Getty ×

Pep-Ex soll zu Fenerbahce

Doch der Taktik-Fuchs aus Portugal hat noch nicht genug. Ein türkischer Journalist berichtet, dass man auch die Fühler nach Kyle Walker ausgestreckt hat. Der Engländer verbrachte das letzte halbe Jahr beim AC Milan, nachdem der ehemalige Kapitän von Manchester City unter Pep Guardiola keine Rolle mehr spielte.

Wenn diese Spekulationen alle wahr werden, hat Fenerbahce auf dem Papier eine absolut titelreife Truppe zusammen. Mit dem Star-Trainer einen absoluten Erfolgsgaranten auf der Bank. Damit würde die türkische Super Lig mit einem Schlag an Wert gewinnen.