Überraschende Bayern-Wende bei Leroy Sané

Der 29-Jährige wird doch noch für den FC Bayern spielen.

Endlich hat das Rätselraten ein Ende: Leroy Sané wechselt nach fünf Jahren bei Bayern München zu Galatasaray Istanbul. Beim türkischen Meister unterschrieb der 29-Jährige einen Dreijahresvertrag mit einem laut Club-Angaben garantierten Nettogehalt von neun Millionen Euro pro Saison sowie einem Nettotreuebonus von drei Millionen Euro pro Saison.

Nun aber die überraschende Wende. Weil Sané bei den Bayern noch bis 30. Juni unter Vertrag steht, soll er Sané für den deutschen Meister noch bei der Club-WM spielen. Wie die BILD berichtet, wird Sané am Freitag in die USA reisen und in Orlando zu seinen Mitspielern stoßen.

Kurios: Sané wird maximal bis zum Achtelfinale für die Bayern spielen. Die entscheidenden Spiele der Club-WM finden bereits im Juli statt.