Linden LIVE: Pröll sieht keine aktuellen Baustellen

Kein Sieg gegen Rumänien würde jedoch eine bringen.

Einen guten Austausch hatte seinem Gefühl nach Donnerstagabend Josef Pröll, der neue Vorsitzende des ÖFB-Aufsichtsrats, beim ersten Treffen mit den Teamspielern. In keiner politischen Funktion spürte er so viele Erwartungen und Hoffnungen wie jetzt in Sachen WM-Qualifikation: „Die Leute sprechen mich auf der Straße ständig darauf an!“

Das erste Länderspiel seiner Ära bei den Herren kann nur besser werden als das bei den Damen. Sechs Tore in 43 Minuten werden Konrad Laimer & Co sicher nicht kassieren. In den ersten 19 Tagen seiner Ära fühlte er sich bei seinen Gesprächen wie ein Mülleimer, in den jeder seine Ängste und Befürchtungen hineinwarf: „Ich geh´ nicht auf Zuruf, habe keine aktuellen Baustellen erkannt!“ Schwer zu verkraften wäre ein Fehlstart in die WM-Qualifikation, kein Heimsieg gegen Rumänien. Beim letzten Heimspiel gab es 2020 zu Covid-Zeiten in Klagenfurt ein 2:3. Eine Wiederholung wäre schlimm.

Rangnick verfolgte Bosnien-Spiel im TV

Aber Angst ist ein Fremdwort für Teamchef Ralf Rangnick und die Spieler. Das eigene Spiel durchbringen heißt wie immer die Devise. Zuletzt gelang dies überzeugend im Oktober beim 5:1 gegen Norwegen in Linz. Danach kam die „Sieglostrilogie“: 1:1 gegen Slowenien, 1:1 und 0:2 gegen Serbien.

Die wahre Prüfung kommt erst am 9. September in Zenica gegen Tabellenführer Bosnien, dem schon in Bukarest ein Sieg gegen die Rumänen gelungen ist, den Österreich Samstag im ausverkauften Happel-Stadion erst schaffen muss. Rangnick verfolgte das 1:0 der Bosnier, deren Teamchef Sergej Barbarez als Spieler beim Hamburger SV auch von Kurt Jara trainiert wurde, live im TV: „Rumänien hatte mehr Chancen!“ Dass er mit 79 Jahren noch Teamchef sein wird, wie Mircea Lucescu bei Rumänien, schloss der 66-Jährige gestern aus. Als Klubtrainer gewann Lucescu 14 Titel, darunter den UEFA-Cup mit Galatasaray Istanbul und Schachtjor Donezk.

Ob Rangnick ihn überraschen kann? Er konnte sich vorstellen, Neuling Matthis Honsak als Joker zu bringen und Xaver Schlager über 20 Minuten sein erstes Spiel seit dem 1:1 gegen Serbien im März bestreiten zu lassen. Hofft aber, dass dies nicht notwendig sein wird.