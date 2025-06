DIESER Kult-Klub lockt Thomas Müller mit Mega-Gehalt

Zieht es die Bayern-Legende doch nicht in die USA?

Derzeit bestreitet Thomas Müller noch mit den Bayern die Klub-WM in den USA, dann heißt es für die Klub-Legende Abschied nehmen. Wo der 35-Jährige seine Karriere fortsetzen wird, ist weiterhin offen.

Am wahrscheinlichsten galt bisher ein Wechsel zu Los Angeles FC in die MLS, nun mischt aber plötzlich ein weiterer Klub im Transfer-Poker mit. Wie die türkische Sportzeitung Fanatik berichtet, will Galatasaray Müller nach Istanbul locken. Es sollen auch schon erste Kontakte stattgefunden haben. Der türkische Meister präsentierte erst letzte Woche mit Leroy Sané einen weiteren Bayern-Star als Neuverpflichtung.

Die Türken locken nicht nur mit Champions-League-Fußball, sondern vor allem auch mit lukrativen Gehältern. Ob sich Müller einen Wechsel in die Türkei vorstellen kann, bleibt abzuwarten. Der 35-Jährige will erst nach der Klub-WM über seine Zukunft entscheiden.