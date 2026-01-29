37 Haltestellen in Wien bekommen einen neuen Namen. Die Wiener Linien reagieren damit auf Rückmeldungen von Fahrgästen und aus den Bezirken.

Ab 2. Februar verschwinden in Wien 37 Haltestellennamen - von den Anzeigetafeln, aus Fahrplänen und der WienMobil App. Die Wiener Linien verpassen Dutzenden Bim- und Busstopps neue Namen, damit sich Fahrgäste leichter zurechtfinden. Manche Bezeichnungen klangen zu ähnlich, andere waren schlicht zu lang für die Displays in den Fahrzeugen.

Die Wiener Linien ändern ab 2. Februar die Bezeichnung von 37 Haltestellen. © Wiener Linien/Helmer

So wird etwa die Station Westbahnstraße, Neubaugasse bei den Linien 49 und 13A künftig Siebensterngasse heißen. Die Haltestelle Mariahilferstraße, Geibelgasse bei den Linien 52, 60 und 12A wird auf Geibelgasse verkürzt. Aus Hirschstetten, Süßenbrunner Straße bei den Linien 22A, 86A, 87A und 95A wird Süßenbrunner Straße. Und die Linie 2 fährt ab Februar statt zur Neulerchenfelder Straße, Brunnengasse zur Station Brunnenmarkt.

Darum werden die Umbenennungen gebündelt

Die Umbenennungen beruhen auf Rückmeldungen von Fahrgästen und Bezirksvertretungen. "Im Sinne der Sparsamkeit haben wir diese Umbenennungen gebündelt, um Behördenläufe & Co. effizienter zu gestalten“, so ein Sprecher der Wiener Linien. Mehrkosten entstehen nicht. Die Wiener Linien hätten ohnehin laufend Teams im Einsatz, die sich um die rund 4.000 Haltestellen an der Oberfläche kümmern.

Alle neuen Namen im Überblick:

• Linie 1

Alte Bezeichnung: Troststraße

Neue Bezeichnung: Knöllgasse, Troststraße

• Linien 1 und 7A

Alte Bezeichnung: Davidgasse, Knöllgasse

Neue Bezeichnung: Davidgasse

• Linie 2

Alte Bezeichnung: Neulerchenfelder Straße, Brunnengasse

Neue Bezeichnung: Brunnenmarkt

• Linie 2

Alte Bezeichnung: Neulerchenfelder Straße, Haberlgasse

Neue Bezeichnung: Haberlgasse

• Linien 5 und 48A

Alte Bezeichnung: Burggasse, Kaiserstraße

Neue Bezeichnung: Kaiserstraße, Burggasse

• Linien 5 und 48A

Alte Bezeichnung: Neustiftgasse, Kaiserstraße

Neue Bezeichnung: Kaiserstraße, Neustiftgasse

• Linien 5 und 49

Alte Bezeichnung: Kaiserstraße, Westbahnstraße

Neue Bezeichnung: Kaiserstraße

• Linien 10 und 52

Alte Bezeichnung: Linzer Straße, Reinlgasse

Neue Bezeichnung: Reinlgasse

• Linien 10, 52 und 10A

Alte Bezeichnung: Linzer Straße, Johnstraße

Neue Bezeichnung: Linzer Straße

• Linien 11 und 71

Alte Bezeichnung: Pantucekgasse, Widholzgasse

Neue Bezeichnung: Widholzgasse

• Linien 15A und 66A

Alte Bezeichnung: Laxenburger Straße, Raxstraße

Neue Bezeichnung: Grenzackerstraße

• Linien 22A, 86A, 87A und 95A

Alte Bezeichnung: Hirschstetten, Süßenbrunner Straße

Neue Bezeichnung: Süßenbrunner Straße

• Linien 25, 93A, 97A und 98A

Alte Bezeichnung: Oberdorfstraße

Neue Bezeichnung: Aspern, Oberdorfstraße

• Linien 26, 27 und 32A

Alte Bezeichnung: Strebersdorf, Edmund-Hawranek-Platz

Neue Bezeichnung: Strebersdorf, Meriangasse

• Linien 26, 27 und 86A

Alte Bezeichnung: Süßenbrunner Straße, Oberfeldgasse

Neue Bezeichnung: Oberfeldgasse

• Linien 26A, 93A, 97A und 98A

Alte Bezeichnung: Aspernstraße, Oberdorfstraße

Neue Bezeichnung: Haberlandtgasse

• Linie 32A

Alte Bezeichnung: Meriangasse

Neue Bezeichnung: Strebersdorf, Meriangasse

• Linien 37, 10A und 39A

Alte Bezeichnung: Barawitzkagasse, Hohe Warte

Neue Bezeichnung: Barawitzkagasse

• Linie 46

Alte Bezeichnung: Thaliastraße, Brunnengasse

Neue Bezeichnung: Brunnengasse

• Linie 49

Alte Bezeichnung: Siebensterngasse

Neue Bezeichnung: Kirchengasse

• Linie 49

Alte Bezeichnung: Zieglergasse

Neue Bezeichnung: Westbahnstraße, Zieglergasse

• Linie 49

Alte Bezeichnung: Hütteldorfer Straße, Hochsatzengasse

Neue Bezeichnung: Hochsatzengasse

• Linie 49

Alte Bezeichnung: Hütteldorfer Straße, Lützowgasse

Neue Bezeichnung: Lützowgasse

• Linien 49 und 13A

Alte Bezeichnung: Westbahnstraße, Neubaugasse

Neue Bezeichnung: Siebensterngasse

• Linie 52

Alte Bezeichnung: Lützowgasse

Neue Bezeichnung: Linzer Straße, Lützowgasse

• Linien 52 und 47A

Alte Bezeichnung: Hochsatzengasse

Neue Bezeichnung: Linzer Straße, Hochsatzengasse

• Linien 52 und 47A

Alte Bezeichnung: Linzer Straße, Zehetnergasse

Neue Bezeichnung: Zehetnergasse

• Linien 52, 60 und 12A

Alte Bezeichnung: Mariahilferstraße, Geibelgasse

Neue Bezeichnung: Geibelgasse

• Linien 52, 60 und 57A

Alte Bezeichnung: Anschützgasse

Neue Bezeichnung: Rudolfsheim, Anschützgasse

• Linien 62, 16A, 62A und 64B

Alte Bezeichnung: Breitenfurter Straße, Altmannsdorfer Straße

Neue Bezeichnung: Altmannsdorfer Straße

• Linien 62, 63A und Badner Bahn

Alte Bezeichnung: Flurschützstraße, Längenfeldgasse

Neue Bezeichnung: Flurschützstraße

• Linie 73B

Alte Bezeichnung: Widholzgasse

Neue Bezeichnung: Zehngrafweg

• Linien 76A und 76B

Alte Bezeichnung: Kopalgasse

Neue Bezeichnung: Hauffgasse

• Linie 97A

Alte Bezeichnung: Haberlandtgasse

Neue Bezeichnung: Jasmingasse

• Linie 98A

Alte Bezeichnung: Wehrbrücklstraße, Gernotgasse

Neue Bezeichnung: Alfred-Pischof-Gasse

• Linien O, 11 und 15A

Alte Bezeichnung: Raxstraße, Rudolfshügelgasse

Neue Bezeichnung: Raxstraße

• Linien O und 4A

Alte Bezeichnung: Neulinggasse

Neue Bezeichnung: Ungargasse, Neulinggasse

Die neuen Namen werden im Zuge dieser Arbeiten sukzessive umgesetzt.