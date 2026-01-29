37 Haltestellen in Wien bekommen einen neuen Namen. Die Wiener Linien reagieren damit auf Rückmeldungen von Fahrgästen und aus den Bezirken.
Ab 2. Februar verschwinden in Wien 37 Haltestellennamen - von den Anzeigetafeln, aus Fahrplänen und der WienMobil App. Die Wiener Linien verpassen Dutzenden Bim- und Busstopps neue Namen, damit sich Fahrgäste leichter zurechtfinden. Manche Bezeichnungen klangen zu ähnlich, andere waren schlicht zu lang für die Displays in den Fahrzeugen.
Die Wiener Linien ändern ab 2. Februar die Bezeichnung von 37 Haltestellen.
So wird etwa die Station Westbahnstraße, Neubaugasse bei den Linien 49 und 13A künftig Siebensterngasse heißen. Die Haltestelle Mariahilferstraße, Geibelgasse bei den Linien 52, 60 und 12A wird auf Geibelgasse verkürzt. Aus Hirschstetten, Süßenbrunner Straße bei den Linien 22A, 86A, 87A und 95A wird Süßenbrunner Straße. Und die Linie 2 fährt ab Februar statt zur Neulerchenfelder Straße, Brunnengasse zur Station Brunnenmarkt.
Darum werden die Umbenennungen gebündelt
Die Umbenennungen beruhen auf Rückmeldungen von Fahrgästen und Bezirksvertretungen. "Im Sinne der Sparsamkeit haben wir diese Umbenennungen gebündelt, um Behördenläufe & Co. effizienter zu gestalten“, so ein Sprecher der Wiener Linien. Mehrkosten entstehen nicht. Die Wiener Linien hätten ohnehin laufend Teams im Einsatz, die sich um die rund 4.000 Haltestellen an der Oberfläche kümmern.
Alle neuen Namen im Überblick:
• Linie 1
Alte Bezeichnung: Troststraße
Neue Bezeichnung: Knöllgasse, Troststraße
• Linien 1 und 7A
Alte Bezeichnung: Davidgasse, Knöllgasse
Neue Bezeichnung: Davidgasse
• Linie 2
Alte Bezeichnung: Neulerchenfelder Straße, Brunnengasse
Neue Bezeichnung: Brunnenmarkt
• Linie 2
Alte Bezeichnung: Neulerchenfelder Straße, Haberlgasse
Neue Bezeichnung: Haberlgasse
• Linien 5 und 48A
Alte Bezeichnung: Burggasse, Kaiserstraße
Neue Bezeichnung: Kaiserstraße, Burggasse
• Linien 5 und 48A
Alte Bezeichnung: Neustiftgasse, Kaiserstraße
Neue Bezeichnung: Kaiserstraße, Neustiftgasse
• Linien 5 und 49
Alte Bezeichnung: Kaiserstraße, Westbahnstraße
Neue Bezeichnung: Kaiserstraße
• Linien 10 und 52
Alte Bezeichnung: Linzer Straße, Reinlgasse
Neue Bezeichnung: Reinlgasse
• Linien 10, 52 und 10A
Alte Bezeichnung: Linzer Straße, Johnstraße
Neue Bezeichnung: Linzer Straße
• Linien 11 und 71
Alte Bezeichnung: Pantucekgasse, Widholzgasse
Neue Bezeichnung: Widholzgasse
• Linien 15A und 66A
Alte Bezeichnung: Laxenburger Straße, Raxstraße
Neue Bezeichnung: Grenzackerstraße
• Linien 22A, 86A, 87A und 95A
Alte Bezeichnung: Hirschstetten, Süßenbrunner Straße
Neue Bezeichnung: Süßenbrunner Straße
• Linien 25, 93A, 97A und 98A
Alte Bezeichnung: Oberdorfstraße
Neue Bezeichnung: Aspern, Oberdorfstraße
• Linien 26, 27 und 32A
Alte Bezeichnung: Strebersdorf, Edmund-Hawranek-Platz
Neue Bezeichnung: Strebersdorf, Meriangasse
• Linien 26, 27 und 86A
Alte Bezeichnung: Süßenbrunner Straße, Oberfeldgasse
Neue Bezeichnung: Oberfeldgasse
• Linien 26A, 93A, 97A und 98A
Alte Bezeichnung: Aspernstraße, Oberdorfstraße
Neue Bezeichnung: Haberlandtgasse
• Linie 32A
Alte Bezeichnung: Meriangasse
Neue Bezeichnung: Strebersdorf, Meriangasse
• Linien 37, 10A und 39A
Alte Bezeichnung: Barawitzkagasse, Hohe Warte
Neue Bezeichnung: Barawitzkagasse
• Linie 46
Alte Bezeichnung: Thaliastraße, Brunnengasse
Neue Bezeichnung: Brunnengasse
• Linie 49
Alte Bezeichnung: Siebensterngasse
Neue Bezeichnung: Kirchengasse
• Linie 49
Alte Bezeichnung: Zieglergasse
Neue Bezeichnung: Westbahnstraße, Zieglergasse
• Linie 49
Alte Bezeichnung: Hütteldorfer Straße, Hochsatzengasse
Neue Bezeichnung: Hochsatzengasse
• Linie 49
Alte Bezeichnung: Hütteldorfer Straße, Lützowgasse
Neue Bezeichnung: Lützowgasse
• Linien 49 und 13A
Alte Bezeichnung: Westbahnstraße, Neubaugasse
Neue Bezeichnung: Siebensterngasse
• Linie 52
Alte Bezeichnung: Lützowgasse
Neue Bezeichnung: Linzer Straße, Lützowgasse
• Linien 52 und 47A
Alte Bezeichnung: Hochsatzengasse
Neue Bezeichnung: Linzer Straße, Hochsatzengasse
• Linien 52 und 47A
Alte Bezeichnung: Linzer Straße, Zehetnergasse
Neue Bezeichnung: Zehetnergasse
• Linien 52, 60 und 12A
Alte Bezeichnung: Mariahilferstraße, Geibelgasse
Neue Bezeichnung: Geibelgasse
• Linien 52, 60 und 57A
Alte Bezeichnung: Anschützgasse
Neue Bezeichnung: Rudolfsheim, Anschützgasse
• Linien 62, 16A, 62A und 64B
Alte Bezeichnung: Breitenfurter Straße, Altmannsdorfer Straße
Neue Bezeichnung: Altmannsdorfer Straße
• Linien 62, 63A und Badner Bahn
Alte Bezeichnung: Flurschützstraße, Längenfeldgasse
Neue Bezeichnung: Flurschützstraße
• Linie 73B
Alte Bezeichnung: Widholzgasse
Neue Bezeichnung: Zehngrafweg
• Linien 76A und 76B
Alte Bezeichnung: Kopalgasse
Neue Bezeichnung: Hauffgasse
• Linie 97A
Alte Bezeichnung: Haberlandtgasse
Neue Bezeichnung: Jasmingasse
• Linie 98A
Alte Bezeichnung: Wehrbrücklstraße, Gernotgasse
Neue Bezeichnung: Alfred-Pischof-Gasse
• Linien O, 11 und 15A
Alte Bezeichnung: Raxstraße, Rudolfshügelgasse
Neue Bezeichnung: Raxstraße
• Linien O und 4A
Alte Bezeichnung: Neulinggasse
Neue Bezeichnung: Ungargasse, Neulinggasse
Die neuen Namen werden im Zuge dieser Arbeiten sukzessive umgesetzt.