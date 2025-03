Anonymous bekennt sich zu Cyber-Angriff auf Musks X

Hacker-Kollektiv will weiter gegen "Schwachköpfe" vorgehen. "Wir vergessen nicht"

Auf den Onlinedienst X ist laut Angaben seines Eigentümers Elon Musk eine "massive Cyberattacke" verübt worden. X werde jeden Tag angegriffen, aber dieses Mal seien große Mengen an Ressourcen im Spiel, so Musk am Montag. "Entweder ist eine große, koordinierte Gruppe und/oder ein Land beteiligt", so Musk. In einem Interview mit dem Fernsehsender Fox Business sagte er später, der Hackerangriff sei auf IP-Adressen in der Ukraine zurückzuführen.

Unterdessen bekannte sich das Hacker-Kollektiv Anonymous zur Cyber-Attacke. „Die Republikaner, MAGA, Trump und Musk sind Schwachköpfe, die trunken von der Macht sind und sich daran ergötzen, andere niederzutrampeln. Das amerikanische Volk leidet darunter. Die Welt leidet darunter“, heißt es in der Stellungnahme. „Sie haben keine Moral, kein Mitgefühl, keine guten Sitten und kein Empfinden, dass wir eine Gemeinschaft sind. Sie sind keine Könige, sie sprechen nicht für die Menschen. Sie werden entfernt.“ Anonymous kündigt weitere Aktionen an. „Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.“

© Anonymous ×

In den USA waren laut Downdetector, einer Seite, bei der Ausfälle registriert werden, zur Hochzeit gegen 10.00 Uhr morgens (US-Ostküstenzeit) rund 39.000 Nutzer betroffen. Bis zum späten Nachmittag sei die Zahl auf 1500 gesunken.