15 Aufzüge & 13 Rolltreppen: 6,2 Mio. für mehr Barrierefreiheit und Komfort
Wiener Linien

15 Aufzüge & 13 Rolltreppen: 6,2 Mio. für mehr Barrierefreiheit und Komfort

12.01.26, 17:14
Die Wiener Linien setzen auch 2026 ihre umfassenden Modernisierungsmaßnahmen fort: Insgesamt werden 15 Aufzüge und 13 Rolltreppen im U-Bahn-Netz erneuert. Dafür werden rund 6,2 Millionen Euro investiert.

Der Umbau geht weiter. Auch 2026 investieren die Wiener Linien massiv in die Erneuerung ihrer Infrastruktur. Insgesamt werden 15 Aufzüge und 13 Rolltreppen im U-Bahn-Netz modernisiert. Rund 6,2 Millionen Euro fließen in mehr Komfort, Sicherheit und Barrierefreiheit für die Fahrgäste. Besonders im Fokus steht die Linie U6, an der gleich mehrere Stationen neue Anlagen erhalten. An der Haltestelle Tscherttegasse wird ab Mitte Februar 2026 ein zusätzlicher Aufzug in Richtung Floridsdorf eröffnet. Die neuen Lifte verfügen über akustische Ansagen für blinde Fahrgäste und visuelle Displays für Gehörlose. Technik, die niemanden ausschließt. 

Auch in anderen Teilen des Netzes wird aufgerüstet. Bis zum Jahresende bauen die Wiener Linien neue Rolltreppen in Stationen wie Karlsplatz, Stephansplatz, Handelskai und Floridsdorf ein. Diese verbrauchen weniger Energie und sind dank verbesserter Beleuchtung deutlich sicherer. Pro Aufzug sind rund acht Wochen Bauzeit eingeplant. Um weiterhin barrierefreien Zugang zu gewährleisten, bleiben bei Stationen mit Seitenbahnsteigen alternative Umstiegsmöglichkeiten in benachbarte Stationen mit Mittelbahnsteigen verfügbar.

Diese Stationen sind von den Arbeiten betroffen:

  • Tscherttegasse (U6): zusätzlicher Aufzug in Richtung Floridsdorf ab Mitte Februar 2026, Einschränkungen Richtung Siebenhirten bis Sommer 2026
  • Perfektastraße (U6): Erneuerung in beiden Fahrtrichtungen bis April 2026, ein Bahnsteig bleibt barrierefrei
  • Westbahnhof (U6/U3): Aufzugserneuerungen von Mai bis Dezember 2026, jeweils ein Lift bleibt nutzbar
  • Am Schöpfwerk (U3): Erneuerung des Aufzugs Richtung Floridsdorf von August bis Oktober 2026
  • Erlaaer Straße (U6): Arbeiten von August bis Dezember 2026, ein Bahnsteig bleibt zugänglich
  • Kettenbrückengasse (U4): Erneuerungen in beiden Richtungen von März bis Juni 2026, ein Bahnsteig bleibt barrierefrei
  • Schlachthausgasse (U3): Arbeiten in beiden Richtungen von April bis August 2026, ein Aufzug bleibt in Betrieb
  • Keplerplatz (U1): Erneuerung von Oktober bis Dezember 2026

Aufzüge mit dem Smartphone steuern

Ein besonderes Service bietet die neue App "Liftboy", die seit Mai 2025 im Einsatz ist. Damit können Nutzerinnen und Nutzer alle 291 Aufzüge kontaktlos mit dem Smartphone anfordern. In Kürze wird es auch möglich sein, die Türschließzeit individuell zu verlängern. Das erleichtert den Alltag für Menschen mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator. Insgesamt legen die Aufzüge jährlich über 2.000 Kilometer zurück, das entspricht der Entfernung von Wien bis Kairo.

Die Wiener Linien erinnern alle Fahrgäste daran, die Aufzüge jenen Personen zu überlassen, die darauf angewiesen sind. Rücksicht und Aufmerksamkeit bleiben auch bei modernster Technik der wichtigste Teil eines funktionierenden öffentlichen Verkehrs.

