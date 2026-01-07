Alles zu oe24VIP
ÖBB: Bauarbeiten zwischen Wien Hbf und Wien Aspern Nord
ÖBB: Bauarbeiten zwischen Wien Hbf und Wien Aspern Nord

07.01.26, 12:29 | Aktualisiert: 07.01.26, 13:56
Von 12. Jänner bis 27. Februar 2026 führen die ÖBB umfangreiche Sanierungs- und Erhaltungsarbeiten entlang der Schnellbahnlinie S80 durch. Betroffen sind unter anderem die Donaubrücken sowie weitere Streckenabschnitte zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Aspern Nord.

Um die Auswirkungen für Fahrgäste möglichst gering zu halten, kommt es zu keinen Einschränkungen im Frühverkehr. Zusätzlich werden ÖBB Tickets auf den betroffenen Abschnitten an ausgewählten U-Bahn- und Buslinien der Wiener Linien anerkannt.

Frühverkehr zwischen Wien Aspern Nord und Wien Hbf nicht betroffen

Zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Aspern Nord kommt es von 12. Jänner bis 27. Februar zu Einschränkungen: Die Linie S80 fährt werktags nicht zwischen 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Frühverbindungen und der gesamte Wochenendverkehr der S80 sind nicht von den Bauarbeiten betroffen. Die Linien R81 und REX8 sind wie gewohnt unterwegs.

S80 wichtige Verkehrsader

Die Linie S80 ist seit jeher eine bedeutende Schnellbahnverbindung für die Wiener:innen: Sie verbindet die Wiener Bezirke Penzing, Hietzing und Meidling im Westen sowie Margareten, Wieden und Favoriten in Zentrumsnähe mit Simmering im Osten sowie der Leopoldstadt und Donaustadt im Nordosten. Mit Halten in Hütteldorf, Meidling, am Hauptbahnhof, in Simmering, Stadlau und Aspern Nord ermöglichen die ÖBB den Umstieg auf alle Wiener U-Bahn-Linien, die Züge der West- und Südstrecke, Ostbahn, Marchegger Ostbahn und Laaer Ostbahn sowie zahlreiche Straßenbahn-, Stadt- und Regionalbuslinien.

