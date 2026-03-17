Bauernregel: "Sieht Sankt Gertrud Eis, …"

In Teilen Österreichs wurde es noch einmal winterlich. Was dies für den Sommer bedeutet.

Heute ist der 17. März, der Gedenktag der Heiligen Gertrud von Nivelles. In der bäuerlichen Tradition gilt sie als die „erste Gärtnerin“, denn ihr Tag markiert symbolisch den Moment, in dem der Winter endgültig die Koffer packen sollte – oder eben noch eine Ehrenrunde dreht.

Die wichtigsten Regeln

Für den heutigen Tag gibt es zahlreiche Bauernregeln.

„Friert’s an Gertrud, der Winter noch vierzig Tage nicht ruht.“

Das ist wohl die gefürchtetste Prognose für alle, die endlich die dicken Jacken im Keller verstauen wollen. Die „Vierzig Tage“ sind in Bauernregeln eine klassische Zeitspanne (man denke an die Fastenzeit oder den Siebenschläfer). Wenn uns heute Morgen der Frost beim Eiskratzen am Auto begrüßt hat, sagt die Tradition: Stell dich auf einen zähen, kalten April ein.

„Sieht Sankt Gertrud Eis, wird das ganze Jahr nicht heiß.“

Hier geht die Regel sogar über den Frühling hinaus und wagt einen Blick auf den Sommer. Die Logik dahinter: Wenn Mitte März noch tiefes Eis herrscht, ist die Großwetterlage so festgefahren und unterkühlt, dass es der Sonne das ganze Jahr über schwerfallen wird, für echte Hitzeperioden zu sorgen. Ein eher mäßiger Sommer wäre laut dieser Regel die Folge.

„Ist Gertrud sonnig, wird’s dem Gärtner wonnig.“

Das ist die optimistische Variante. Sonnenschein am 17. März gilt als Startschuss für die Gartenarbeit. Es bedeutet, dass der Boden langsam erwärmt wird und das Pflanzen von Zwiebeln oder das Aussähen der ersten robusten Sorten beginnen kann. Ein sonniger Tag heute verspricht einen produktiven und erfolgreichen Garten-Frühling.

In Zeiten des Klimawandels und moderner Wettermodelle sind diese Regeln eher charmante Richtwerte als exakte Wissenschaft. Die „Vierzig Tage“ sind statistisch gesehen eher selten punktgenau. Dennoch haben sie einen wahren Kern: Mitte März entscheidet sich oft, ob die polare Kaltluft endgültig abzieht oder ob uns die berüchtigten Rückschläge im April noch bevorstehen.