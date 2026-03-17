Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Cobra Einsatz Petzenkirchen
© Doku NÖ

Zugriff

Großeinsatz in NÖ: Cobra stürmt Haus wegen Waffen- und Kriegsverdacht

17.03.26, 06:51 | Aktualisiert: 17.03.26, 07:55
Teilen

Spektakulärer Polizeieinsatz in Niederösterreich: In Petzenkirchen rückte die Cobra nach brisanten Hinweisen auf Waffen und mögliches Kriegsmaterial aus – ein Verdächtiger wurde angezeigt. 

Petzenkirchen (Bezirk Melk) wurde am Montag zum Schauplatz eines Großeinsatzes. Rund um ein Gebäude richtete die Polizei eine weitläufige Sperrzone ein, nachdem Hinweise auf Waffenlager eingegangen waren.

Spezialeinheiten im Einsatz

Am Montagnachmittag griffen mehrere Einheiten zu: Neben der Cobra standen auch die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), Kräfte der Bereitschaftseinheit sowie Ermittler des Landesamts Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) im Einsatz.

Cobra Einsatz Petzenkirchen
© Doku NÖ

Cobra Einsatz Petzenkirchen
© Doku NÖ

Verdächtiger amtsbekannt

Der Verdächtige ist der Polizei bereits bekannt. Er wurde zunächst angehalten und schließlich angezeigt. Laut Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Gegen den Mann liegt ein aufrechtes Waffenverbot vor. Bei einer angeordneten Hausdurchsuchung durch die Staatsanwaltschaft St. Pölten wurden mehrere Gegenstände sichergestellt.

Cobra Einsatz Petzenkirchen
© Doku NÖ

Cobra Einsatz Petzenkirchen
© Doku NÖ

Cobra Einsatz Petzenkirchen
© Doku NÖ

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

 

Nun prüfen Experten, ob es sich tatsächlich um Kriegsmaterial handelt. Auch die Funktionsfähigkeit der sichergestellten Gegenstände wird untersucht. Die Ermittlungen laufen weiter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen