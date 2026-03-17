Großeinsatz in NÖ: Cobra stürmt Haus wegen Waffen- und Kriegsverdacht

Spektakulärer Polizeieinsatz in Niederösterreich: In Petzenkirchen rückte die Cobra nach brisanten Hinweisen auf Waffen und mögliches Kriegsmaterial aus – ein Verdächtiger wurde angezeigt.

Petzenkirchen (Bezirk Melk) wurde am Montag zum Schauplatz eines Großeinsatzes. Rund um ein Gebäude richtete die Polizei eine weitläufige Sperrzone ein, nachdem Hinweise auf Waffenlager eingegangen waren.

Spezialeinheiten im Einsatz

Am Montagnachmittag griffen mehrere Einheiten zu: Neben der Cobra standen auch die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), Kräfte der Bereitschaftseinheit sowie Ermittler des Landesamts Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) im Einsatz.

© Doku NÖ

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Verdächtiger amtsbekannt

Der Verdächtige ist der Polizei bereits bekannt. Er wurde zunächst angehalten und schließlich angezeigt. Laut Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Gegen den Mann liegt ein aufrechtes Waffenverbot vor. Bei einer angeordneten Hausdurchsuchung durch die Staatsanwaltschaft St. Pölten wurden mehrere Gegenstände sichergestellt.

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Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Nun prüfen Experten, ob es sich tatsächlich um Kriegsmaterial handelt. Auch die Funktionsfähigkeit der sichergestellten Gegenstände wird untersucht. Die Ermittlungen laufen weiter.