© Getty Images (Archivbild)

Keine Auswirkungen

Spuckt Lava und Asche: Ätna erneut ausgebrochen

10.08.25, 15:02
Der Ätna auf Sizilien ist erneut ausgebrochen. 

Seit Sonntag spuckt der größte aktive Vulkan Europas glühende Lava und Asche. Wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte, habe der sogenannte Tremor, also die messbaren Erschütterungen im Untergrund, zugenommen. Der internationale Flughafen Catania, der größte der Insel, bleibt aber vorerst in Betrieb. Auf dem Airport herrscht sommerlicher Hochbetrieb.

Der etwa 3.350 Meter hohe Ätna bricht mehrmals im Jahr aus und wird von Fachleuten ständig überwacht. Diese sogenannten strombolianischen Eruptionen - also regelmäßig explosive Ausbrüche - bieten meist einen spektakulären Anblick und ziehen zahlreiche Schaulustige an. Seit Anfang Mai meldete das INGV in der Region mehrere Eruptionen.

