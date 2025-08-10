Alles zu oe24VIP
Zwei Japaner sterben nach Kämpfen in Tokio
Zwei Japaner sterben nach Kämpfen in Tokio

10.08.25, 09:39 | Aktualisiert: 10.08.25, 13:18
Zwei japanische Boxer sind wenige Tage nach Kämpfen in Tokio an schweren Gehirnverletzungen gestorben. Beide erlitten die Verletzungen bei derselben Veranstaltung.

Zwei japanische Boxer sind einige Tage nach schweren Gehirnverletzungen in verschiedenen Kämpfen, aber bei der gleichen Veranstaltung, verstorben. Shigetoshi Kotari und Hiromasa Urakawa wurden jeweils nach ihren Kämpfen am 2. August in der Korakuen Hall in Tokio Kopfoperationen unterzogen.

Die beiden 28-Jährigen konnten jedoch nicht mehr gerettet werden.

