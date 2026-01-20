Filmreifer Auftritt: Tennis-Star Osaka setzt ikonisches Mode-Statement

Japans Tennisstar Naomi Osaka hat bei den Australian Open mit einem extravaganten Outfit für einen filmreifen Auftritt gesorgt.

Die 28-Jährige betrat für ihr Erstrundenmatch gegen die Kroatin Antonia Ruzic die Rod Laver Arena mit einem langen weißen Schleier, der an einem weißen Hut befestigt war. Dazu trug die vierfache Grand-Slam-Turniergewinnerin ein weißes Beinkleid und hielt einen weißen Schirm in der Hand.

»Es ist einer Qualle nachempfunden«

Die staunenden Zuschauer empfingen Osaka unter großem Jubel. Auch ihr türkisfarbenes Spieldress war ein Hingucker - wenn auch längst nicht so spektakulär wie das Einlauf-Outfit. "Es ist einer Qualle nachempfunden", sagte Osaka zu ihrem Outfit, das sie selbst entworfen habe. "Da ist ein Schmetterling auf dem Hut. Und auf dem Schirm ist auch ein Schmetterling. Das hat mit den Australian Open 2021 zu tun, die ich damals gewonnen habe", sagte Osaka. Damals war während eines Spiels ein Schmetterling auf ihrer Nase gelandet.

Da sie gegen Ruzic in drei Sätzen gewann, werden die Zuschauer am Donnerstag erneut in den Genuss des speziellen Outfits kommen. Osaka ist für ihre extravagante Kleidung auf dem Tennisplatz bekannt. Oft mischt sie bei ihren Outfits Sport- und Fashion-Elemente, die nicht selten von der Popkultur inspiriert sind. Bei den US Open im Vorjahr begeisterte sie mit blinkenden, farbigen Plüschtierfiguren, die stets zu ihrem Outfit passten. Zudem trug sie rote, funkelnde Rosen als Schmuckstücke im Pferdeschwanz.