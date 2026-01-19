Djokovic startet souverän! Serbe feiert 100. Sieg in Melbourne

Novak Djokovic ist mit einem souveränen Sieg in die Australian Open gestartet. Der Serbe gewann sein 100. Match in Melbourne. Dramatisch war der Auftakt für zwei kanadische Spieler, die beide aufgeben mussten.

Novak Djokovic ist mit einem souveränen Auftaktsieg in die Australian Open gestartet. Der 38-jährige Serbe, der in Melbourne seinen 25. Grand-Slam-Titel anpeilt, besiegte den Spanier Pedro Martinez 6:3, 6:2, 6:2. Es war sein 100. Matchsieg im Melbourne Park und sein erstes offizielles Spiel im Jahr 2026. "Es ist immer eine Challenge, hier ins Turnier zu starten und auch ein Signal an die Gegner zu senden", sagte Djokovic.

Kanadisches Doppel-Drama

Bereits zu Ende ist das Turnier für Felix Auger-Aliassime, der bei Temperaturen von knapp über 30 Grad von Krämpfen geplagt aufgeben musste. "Nur da zu stehen wie ein Boxsack, das möchte ich nicht. Deshalb war die Aufgabe die einzige Möglichkeit", sagte der Weltranglistenachte. Wegen ähnlicher Probleme musste die 21-jährige Kanadierin Marina Stakusic mit dem Rollstuhl vom Platz geführt werden.

Weitere Siege und Überraschungen

Daniil Medwedew nahm seinen Schwung vom Brisbane-Titel mit und gewann 7:5, 6:2, 7:6(2) gegen den Niederländer Jesper de Jong. Alex de Minaur blieb ohne Satzverlust beim 6:2, 6:3, 6:3 gegen Mackenzie McDonald. Stan Wawrinka erkämpfte sich bei seiner 20. und letzten Australian-Open-Teilnahme einen 5:7, 6:3, 6:4, 7:6(4)-Sieg gegen Laslo Djere. Mit 40 Jahren und 296 Tagen ist er der zweitälteste Spieler, der in Melbourne ein Spiel gewonnen hat.

Swiatek kämpft sich durch

© getty

Mehr Mühe als erwartet hatte die Polin Iga Swiatek mit der chinesischen Qualifikantin Yuan Yue. Nach 3:5-Rückstand im ersten Satz entschied die sechsfache Grand-Slam-Siegerin die Partie mit 7:6(5), 6:3 für sich. "Ich bin ein bisschen müde gestartet, es ist nicht alles gut gelaufen. Aber wichtig war es, weiterzukommen", sagte Swiatek. Coco Gauff gewann ungefährdet, während Amanda Anisimova und Jessica Pegula ebenfalls weiterkamen.