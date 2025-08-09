Für heiße Tage: Erfrischende Sommer-Rezepte mit Fisch und Meeresfrüchten

Grillsaison: Diese Spieße sind alles andere als spießig! Grillen ohne Spieße? Undenkbar! Ob Fleisch, Fisch oder Tofu – auf dem Spieß landet, was schmeckt. Praktisch, lecker und super wandelbar. Dazu gibt’s die passenden Beilagen gleich mitserviert. Hier kommen die besten Spieß-Rezepte für Ihren nächsten Grillabend!