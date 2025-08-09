Für heiße Tage: Erfrischende Sommer-Rezepte mit Fisch und Meeresfrüchten

Fisch und Meeresfrüchte sollten unseren Speiseplan öfter bereichern -da bieten sich folgende köstliche Ideen bestens an. Lassen Sie es sich schmecken!
Kabeljau mit Fregola und Sugo
Zutaten für 4 Personen
- 250 g Fregola-Nudeln
- Salz
- 8 EL Olivenöl
- 1 Melanzani
- 1,3 kg Paradeiser
- 1 rote Zwiebel
- 3 Knoblauchzehen
- 1 TL Fenchelsamen
- 1 TL Kreuzkümmel
- 2 Handvoll Koriandergrün
- Piment d'Espelette
- 4 EL schwarze Oliven
- Pfeffer
- 600 g Kabeljaufilet
- 1 Salzzitrone (Feinkostregal)
Zubereitung *leicht* 1h 05 min
- Fregola nach Packungsangabe in leicht gesalzenem Wasser kochen. Dann in ein Sieb abgießen, mit 2 EL Öl mischen und beiseitestellen.
- Inzwischen Melanzani waschen, putzen, in etwa 2 cm große Würfel schneiden, salzen, auf Küchenpapier 10 Minuten ziehen lassen, dann trockentupfen. Die Paradeiser kreuzförmig einritzen und für 1/2 Minute in kochendes Wasser legen. Abschrecken, häuten und grob würfeln. Zwiebel und Knoblauch abziehen und würfeln. Fenchel und Kreuzkümmel im Mörser zerstoßen. Koriandergrün samt Stielen hacken.
- In einer Pfanne 4 EL Olivenöl erhitzen, Melanzaniwürfel darin scharf anbraten. Fenchel-Kreuzkümmel-Mix dazufügen, ca. 1 Minute mitrösten. Zwiebel und Knoblauch unterrühren, ca. 3 Minuten dünsten. Paradeiser, Piment d'Espelette und Oliven zugeben, 10 Minuten köcheln, mit Salz, Pfeffer abschmecken.
- Fischfilet abbrausen, trockentupfen, in 4 Portionen teilen. Salzen, pfeffern, zur Sauce geben. Deckel aufsetzen, Fisch bei kleiner Hitze in ca. 10 Minuten garen (er ist fertig, wenn er fast auseinanderfällt). Salzzitrone in feine Streifen schneiden.
- Kabeljau aus dem Sugo heben. Die Pasta im Sugo erhitzen, Fregola samt Sauce auf Teller verteilen. Fisch darauf anrichten, mit übrigem Öl (2 EL) beträufeln. Salzzitrone und Koriander darüberstreuen, servieren.
Meeresfrüchte-Ratatouille
Zutaten für 4 Personen
- 1 Melanzani
- Salz
- 500 g Miesmuscheln
- 250 g küchenfertige Riesengarnelen
- 250 g Tintenfischringe
- 250 g küchenfertiges Lachsfilet ohne Haut
- 4 EL Olivenöl
- Pfeffer
- 1 Zwiebel
- 2 Knoblauchzehen
- 100 ml trockener Weißwein
- 800 g geschälte Paradeiser aus der Dose
- 1 Prise Zucker
- Basilikumblätter für die Garnitur
Zubereitung *leicht* 55 min
- Die Melanzani waschen, putzen und in Stücke schneiden. Salzen und ca.10 Minuten Wasser ziehen lassen. Inzwischen die Muscheln waschen und putzen. Garnelen, Tintenfischringe und Lachsfilet abbrausen und trockentupfen. Lachs mundgerecht würfeln.
- Melanzani trockentupfen und in einer großen, beschichteten Pfanne in 2 EL Öl goldbraun anbraten. Herausnehmen. In der Pfanne nacheinander die Garnelen und den Lachs goldbraun anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Ebenfalls aus der Pfanne nehmen.
- Zwiebel und Knoblauch abziehen, alles fein würfeln und in der Pfanne im restlichen Öl glasig dünsten. Mit Wein ablöschen. Die Paradeiser dazugeben und leicht stückig zerdrücken. Die Sauce ca. 15 Minuten sämig einköcheln. Mit Zucker, Salz und Pfeffer würzen.
- Die Muscheln und den Tintenfisch in die Sauce geben und zugedeckt 4-5 Minuten garen, bis alle Muscheln geöffnet sind. Garnelen, Lachs und Melanzani in die Sauce geben und alles 2-3 Minuten gar ziehen lassen. Abschmecken und mit Basilikum garniert servieren.
Rohe, geöffnete Muscheln bzw. nach dem Kochen geschlossene Exemplare entsorgen.
Sommerrollen mit Garnelen und Chili-Fisch-Sauce
Zutaten für 4 Personen
Für die Rollen:
- 60 g Reisnudeln
- Salz
- 300 g küchenfertige Riesengarnelen
- 1 rote Peperoni
- 2 Lauchzwiebeln
- 1 Karotte
- 2 Handvoll Kräuter
- 8 Blatt Reispapier à ca. 20 cm
Für die Sauce:
- 1 rote Chilischote
- 1 Knoblauchzehe
- 20 g Karotte
- 2 EL Limettensaft
- 2 EL Fischsauce
- 2 TL Palmzucker
- 2 Stängel Koriandergrün und für die Garnitur
Zubereitung *leicht* 25 min
- Reisnudeln in heißem Wasser etwa 10 Minuten einweichen. Abgießen und in Salzwasser noch 2-3 Minuten garen. In ein Sieb abgießen, kalt abschrecken und gut abtropfen lassen. Auf 3-4 cm Länge schneiden.
- Riesengarnelen in einem Sieb waschen. In einem Topf Salzwasser auf kochen, vom Herd nehmen und die Garnelen darin 2-3 Minuten ziehen lassen. Eiskalt abschrecken und abtropfen lassen. Längs je in 4 dünne Scheiben schneiden.
- Peperoni halbieren, putzen, waschen und längs in feine Streifen schneiden. Lauchzwiebeln putzen, waschen und schräg in dünne Ringe schneiden. Karotte putzen, schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Kräuter abbrausen und trockentupfen.
- Jedes Reispapierblatt einmal kurz in kaltem Wasser einweichen und auf ein sauberes, feuchtes Küchentuch legen. Dann das untere Drittel jeweils mit einem Achtel von allen Zutaten belegen: zuerst eine Reihe Garnelenscheiben auf legen, dabei links und rechts einen Rand von etwa 3 cm frei lassen. Darauf die Reisnudeln, Peperoni-und Karottenstreifen, Frühlingszwiebeln und Kräuterblätter verteilen. Anschließend die Reisblätter von unten über die Füllung klappen und die Ränder seitlich einschlagen. Aufrollen und die Rollen halbieren.
- Für die Sauce Chili waschen, putzen und fein hacken. Knoblauch abziehen und fein würfeln. Karotte in feine Streifen schneiden. Alles mit Limettensaft, Fischsauce, Zucker und 4 EL Wasser in einer kleinen Schüssel gründlich verrühren. Korianderblättchen abzupfen und untermischen.
- Die Rollen auf Teller oder einer Platte anrichten und die Sauce dazu reichen. Mit extra Koriandergrün garniert servieren.
Lachsspieße mit Grapefruit-Salat
Zutaten für 4 Personen
Für den Lachs:
- 800 g Lachsfilet
- 2-3 Bio-Zitronen
- Salz, Pfeffer
- 1-2 Handvoll Kräuter
- 1 Lauchzwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- Zitronensaft
- 1 EL Kapern
- 6 EL Olivenöl
- Balsamicocreme
Für den Salat:
- 1-2 Handvoll Baby-Spinat
- 1 Handvoll Rote-Rübe-Blätter
- 3 kleine pinke Grapefruits
- 1 Fenchelknolle
- 2 EL Apfelessig
- Salz, Pfeffer
- 4 EL Olivenöl
Zubereitung *leicht* 35 min
- Lachs abbrausen, trockentupfen und in ca. 2,5 cm große Würfel schneiden. Zitronen heiß waschen und in dünne Scheiben schneiden. Jeweils 4 Lachswürfel abwechselnd mit drei auf die Hälfte zusammengedrückten Zitronenscheiben auf acht Spieße stecken und mit Salz und Pfeffer würzen.
- Kräuter waschen, trockenschütteln und die Blätter fein hacken. Lauchzwiebel waschen und putzen, Knoblauch abziehen und beides fein hacken. Kräuter mit Lauchzwiebel, Knoblauch, 2 EL Zitronensaft, Kapern und 5 EL Öl verrühren. Kurz durchziehen lassen und das Kräuteröl abschmecken.
- Für den Salat Spinat und Rote-Rübe-Blätter waschen, verlesen, ggf. von groben Stielen befreien und trockenschleudern. Grapefruits schälen und filetieren. Fenchel waschen, putzen und in feine Scheiben hobeln. Essig mit Salz, Pfeffer und Öl verrühren und die Salatzutaten darin marinieren.
- Eine Grillpfanne mit dem restlichen Öl ausstreichen und die Lachsspieße darin portionsweise 3-4 Minuten unter Wenden braten. Salat auf Teller verteilen, je zwei Lachsspieße darauf anrichten, mit dem Kräuter-Kapern-Öl und ein paar Tropfen Balsamicocreme beträufeln. Alles mit Pfeffer übermahlen und sofort servieren.
Fisch nach provenzalischer Art
Zutaten für 4 Personen
- 300 g Paradeiser
- 200 g bunte Kirschparadeiser
- 2 kleine grüne oder hellgrüne Paprika
- 4 Lauchzwiebeln
- 1 Knoblauchzehe
- 1/2 Handvoll Kräuter
- 80 g schwarze und grüne Oliven nach Belieben entsteint oder gefüllt
- 720 g weißes Fischfilet -4 Stück à 180 g
- Salz, Pfeffer
- 4 EL Olivenöl
- 80 ml trockener Weißwein
Zubereitung *leicht* 35 min
- Den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Alle Paradeiser waschen, größere Exemplare grob hacken und die Kirschparadeiser halbieren. Paprika waschen. Lauchzwiebeln putzen, waschen und dritteln. Knoblauch abziehen und in feine Scheiben schneiden. Kräuter abbrausen, trockenschütteln und die Spitzen abzupfen. Oliven abtropfen lassen.
- Den Fisch abbrausen, trockentupfen, mit Salz und Pfeffer würzen. In eine große ofenfeste Form (ca. 24 x 36 cm) 2 EL Öl geben und die Knoblauchscheiben sowie einige Kräuter darin verteilen. Die Fischstücke darauf legen und die Paradeiser, Kirschparadeiser, Paprika, Lauchzwiebeln, Oliven sowie übrige Kräuter ringsum und darauf verteilen.
- Alles nochmals leicht salzen und pfeffern. Mit dem übrigen Olivenöl beträufeln und den Weißwein angießen. Im vorgeheizten Ofen ca. 15 Minuten backen. Nach Wunsch mit frischen Kräutern garniert servieren.
